انت الان تتابع خبر أفضل عربية SUV فى مصر .. مواصفات واسعار بيجو 3008 موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتل العلامة التجارية “بيجو” مكانه مميزة فى الاسواق العالمية والمصرية ، حيث جاء جيل بيجو 3008 الثاني باختلافات جذرية في لغة التصميم والتتقنيات والتجهيزات وانطلقت نسخة “الفيس ليفت” في مصر خلال العام الماضي بينما واجهت الكروس أوفر الفرنسية زيادات سعرية ملحوظة كأغلب الطرزات في السوق بمبالغ تخطت 100 ألف جنيه رسميا

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مواصفات واسعار بيجو 3008 موديل 2022

وتستمد السيارة “بيجو” الجديدة 3008 موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك 1600 سي سي تربو ذو قوة 165 حصان وعزم 240 نيوتن.متر عند 1400 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات لدفع العجلات الأمامية من نقطة 0 إلى 100 كم/س خلال 8.9 ثوان حسب الأرقام الرسمية ، بالاضافة الى انزمة ABS وEBD مع دعم للفرامل EBA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات وتحذير للسائق من الإرهاق .

بيجو 3008 موديل 2022

وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية ، فقد إحتوت على حساسات للمطر والإضاءة الـLED الأمامية والخلفية وجنوط قياس 17 بوصة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع أخرى قياس 12.3 بوصة للعدادات الرقمية ومفتاح ذكي ومرايا جانبية كهربائية الضم والتسخين بالإضافة لتكييف ثنائي المناطق بفتحات خلفية وبدالات خلف عجلة القيادة .

بيجو 3008 موديل 2022

وفيما يتعلق بأسعار السيارة بيجو 3008 الـSUV فى مصر كالأتي:

سعر الفئة الاولى: بيجو 3008 “اوتوماتيك” 649,990 جنيه.

سعر الفئة الثانية: بيجو3008 “اوتوماتيك” 699,990 جنيه.

سعر الفئة الثالثة: بيجو3008 “اوتوماتيك” 774,990 جنيه.