نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «وسع للوحش الجديد».. سيارة تويوتا كورولا 2022 للطرق الواعرة بمواصفاتها وامكانيتها الجبارة في السعودية في المقال التالي
نقدم لكم أهم مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا كورولا 2022 وأسعارها في سوق المملكة العربية، فسيارات شركة تويوتا اليابانية هي الأكثر تداولًا وشهرة بين السيارات حول العالم، وتعد شركة تويوتا هي من أشهر شركات السيارات سواء في اليابان أو حول العالم، وكانت سيارة تويوتا كورولا الموديل الجديد لهذا العام واحدة من السيارات التي استطاعت أن تتغلب على الكثير من السيارات التي من نفس فئتها السعرية بسبب إمكانياتها ومواصفاتها وتجهيزاتها المتطورة.
إمكانيات ومميزات سيارة تويوتا كورولا 2022
- تتميز السيارة بوجود محرك قوي سعته تصل إلى حوالي 1600 سي سي.
- يتكون المحرك من أربع أسطوانات و120 حصان لقوة دفعه.
- التسارع من السكون الصفري حتى سرعة 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 10.8 ثانية.
- معدل استهلاك السيارة من البنزين لقطع مسافة 100 كيلو متر يبلغ 6.8 لتر.
- أقصى عزم دوران تصل إليه السيارة هو 154 نيوتن لكل متر.
- يبلغ طول السيارة حوالي أربعة أمتار و630 مللي متر.
- ويصل عرضها إلى متر واحد و780 مللي متر.
- بينما ارتفاعها الكلي يبلغ متر واحد و435 مللي متر.
- حجم ومساحة تخزين السيارة يبلغ 371 لتر.
- مقاس جنوط عجلات السيارة يتراوح بين 15 إلى 17 بوصة.
- عزل السيارة للضوضاء الخارجية جيد بعض الشيء.
عيوب تويوتا كورولا موديل 2022
- المحرك أداءه ضعيف بعض الشيء مقارنة ببعض السيارات التي من نفس فئتها السعرية والعمرية.
- المقاعد الخلفية للسيارة ضيقة قليلًا بالنسبة لفئة الأشخاص البالغين ومريحة بالنسبة إلى الأطفال.
- عزل الضوضاء الخارجية ضعيف قليلًا مما يتسبب في دخول ضوضاء إلى داخل السيارة وإزعاج الركاب.
- تسارع السيارة عالي وثباتها ضعيف قليلًا عند السير على الطرق الغير ممهدة.
- وسائل الترفيه والتكنولوجيا قد تكون متوفرة في صف السيارة الأول فقط ولا تحتوي منه في صفوفها الأخيرة.
- هيكل السيارة الخارجي قد لا يفضله البعض لأنه يفتقر إلى العصرية والتكنولوجيا.
- ارتفاع السيارة عن الأرض منخفض قليلًا مما قد يسبب احتكاك بينها وبين الأرض.
سعر تويوتا كورولا موديل 2022 في السعودية
بلغت أسعار السيارة في سوق السعودية للسيارات بسعر يبدأ من حوالي 74 ألف ريال سعودي بالنسبة للفئة القياسية والسعر يزيد بزيادة الفئة والتجهيزات العالية.
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