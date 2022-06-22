هل تعلم أن شكل فمك يكشف الكثير من أسرار شخصيتك؟... تعرف على المزيد

انت الان تتابع خبر بزيادة 8 الاف جنيه.. شوف أسعار ومواصفات السيارة “بروتون” ساجا 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت السيارة “بروتون” ساجا 2022 إرتفاعاً جديداً فى قيمتها السوقية ، وأعلن وكيل شركة بروتون عن رفع أسعار السيارة ساجا موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلية، بزيادة سعرية بلغت 8 آلاف جنيه

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الاداء الفني للسيارة بروتون ساجا 2022

ومن المقرر ان يتم دعم السيارة تحفة “بروتون” ساجا 2022 بمحرك سعة 1300 سى سى VVT متطور وهو محرك يولد قوة 95 حصان و 120 نيوتين متر من عزم الدوران مع ناقل حركة اتوماتيك من 4 سرعات / أو مانيوال حسب الاختيار ، بالإضافة إلى كاميرا خلفية وحساس ركن خلفى وسبويلر خلفى وجنوط رياضيه 15 بوصه .

ومن المعروف ان السيارة أيقونة “بروتون” ساجا موديل 2022، بعدد من التجهيزات التي تشمل تكييف وعجله قيادة باور ستيرنج و متعددة الوظائف مع سنتر لوك وزجاج كهرباء مع مرايا كهرباء وفانوس إشارة بالمرايا ، و إضاءة نهارية مع مفتاح ريموت مشفر بتحكم فى الشنطة وراديو .

وفيما يتعلق بأسعار بروتون ساجا 2022 بعد الزيادة كالأتي:

أول فئة: وتأتي السيارة الـ “Standard” بسعر 268,000 الف جنيه ، بدلا من 260,000 ألف جنيه .

ثاني فية: وتأتي السيارة الـ “Premium” بسعر 288,000 الف جنيه ، بدلا من 280,000 ألف جنيه .