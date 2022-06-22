وحش الصحراء والطرق الوعرة.. هيونداي إلنترا 2023 الجديدة احدث موديل في السوق بمواصفاتها الخرافية بالسعودية

وحش الصحراء والطرق الوعرة.. هيونداي إلنترا 2023 كشفت أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية عن توافر سيارة هيونداي إلنترا 2023م في جميع الأسواق بمواصفات وإمكانيات متميزة، وسنقدم لكم كل المواصفات والإمكانيات ومميزات سيارة هيونداي الجديدة وكذلك الأسعار المعلنة بها داخل السوق السعودية، وكانت سيارات هيونداي بجميع فئاتها وموديلاتها لها شعبية وموثوقية كبيرة جدًا بين السيارات وكذلك كل السيارات اليابانية لأنه يتم تقديمها بإمكانيات عالية ومتطورة وفي سطور المقال التالية سنقدم لكم كل مواصفات السيارة بالتفصيل.

إمكانيات سيارة هيونداي إلنترا 2023 ومميزاتها

قودة دفع السيارة تصل إلى 147 حصان وتحتوي على شاشة عرض المعلومات وتعمل باللمس مقاسها 8 بوصة.

تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي والأندرويد أوتو وخاصية البلوتوث الأزرق ومصابيح الإضاءة الأمامية والخلفية تعمل بالليد الذكية.

مساحة شحن الحقيبة الخلفية 14.2 قدم مكعب ومزودة بخاصية التعرف على الصوت الذكية وشبك أسود عريض من الأمام.

مرايا السيارة الجانبية يتم طيّها كهربيًا وعجلات السيارة مقاسها 18 بوصة ومصنوعة من المعدن القوي ومطلية بالكروم اللامع.

طول السيارة يبلغ أربعة أمتار و505 مللي متر وعرضها متر واحد و775 مللي متر بينما يبلغ ارتفاعها الكلي متر و490 مللي متر.

حجم صندوق السيارة الخلفي يبلغ 402 لتر وطول قاعدة عجلاتها يصل إلى متر و650 مللي متر.

تحتوي على أحزمة أمان في كل صفوفها ويتم التحكم في مستوى طول وارتفاع الحزام وخاصية الفرامل المانعة للانغلاق.

تدعم السيارة خاصية الدعائم الموجودة في الأبواب والتي تحميها من الصدمات الجانبية ومزودة بعدد من الوسائد الهوائية.

مميزات الفئة الأولى والثانية لسيارات هيونداي إلنترا 2023

طرحت شركة هيونداي النترا الفئة الأولى من السيارة بالكثير من التجهيزات من أهمها مصابيح ضباب أمامية وبها مرايا جانبية كهربائية، وكذلك سبويلر خلفي، وتحتوي على جنوط بمقاس 5 بوصة. أما الفئة الثانية للسيارة تتمتع بنفس التجهيزات التي توجد بالفئة الأولى إلى جانب بعض الكماليات منها نظام الحماية ضد السرقة ومزودة بفتحة سقف كهربائية وغيرها.

الألوان المتوفرة من سيارة هيونداي إلنترا موديل 2023

الأسود المعدني.

الأحمر القرمزي.

الأزرق الكوزموس.

الأورانج.

الفضي السيراميك.

الأبيض القطبي.

عيوب هيونداي إلنترا 2023

هيكل السيارة الخارجي تفوقت عليها بعض السيارات المنافسة في الهيكل الخارجي.

تفتقر لبعض الخدمات الخاصة بالتكنولوجيا والترفيه كما أن خامات المقصورة الداخلية ليست بالجودة المطلوبة.

استهلاكها كبير من البنزين حيث إنه تم تصنيفه بأنه أكبر بعض الشيء من الاستهلاك المتوسط.

أسعار هيونداي إلنترا موديل 2023 في السعودية

يبحث عشاق هيونداي عن أحدث الأسعار وسيارة اليوم تبلغ في السوق السعودية بالنسبة للفئات القياسية منها حوالي 86 ألف ريال سعودي وتصل إلى 97 ألف ريال سعودي في الفئات الأعلى تجهيزًا.