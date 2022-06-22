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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة كامري اكسنت النترا كيا للبيع في السعودية بحد رخيص، تتوفر بمدينة جدة للبيع تويوتا مستعمل طراز كامري موديل 2013 فئة فل كامل مشت 396 الف كيلو متر، السيارة بها رش على نظافة بالصدامات بالاضافة إلى رفرف يمين أمامي وخلفي ورفرف يسار خلفي، المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي بقوة 181 حصان والجير أوتوماتيك. المواصفات: حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، جنوط 16 إنش، نظام ذكي تثبيت سرعة، دخول السيارة بالريموت، زر لتشغيل المحرك بدون مفتاح، مقاعد مخمل مزودة بتحكم كهربائي، مكيف أوتوماتيك، وسائد هوائيه، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX وبلوتوث. السيارة مسيومة بقيمة 25 ألف ريال والبيع قريب.

سيارات مستعملة للبيع بحد رخيص

متوفر بمدينة تبوك للبيع سيارة كيا ريو 2014 مستعملة فئة فل كامل مشت 143 ألف كم فقط، المحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 109 حصان والجير اوتوماتيك، السيارة مشروطة من بودي ومحركات وشاص والسعر المطلوب للبيع 15 ألف ريال. المواصفات: إنارات ليد، زجاج كهرباء، مكيف يدوي، مقاعد مخمل، وسائد هوائية جانبية وخلفية، تحكم من عجلة القيادة، جنوط 17 انش، فتح السيارة بالريموت، سنتر لوك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي ومدخل AUX وفتحة سقف.

هيونداي مستعمل للبيع حراج السيارات

تتوفر بمدينة القصيم للبيع سيارة هيونداي اكسنت مستعمل 2014 مشت مسافة 300 ألف كيلو متر، المحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 108 حصان والجير أوتوماتيك، السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج ولكن يوجد بالبودي رشوش متفرقة على نظافة. المواصفات: مقاعد مخمل، حساسات خلفية ، جنوط 14 انش، قفل أوتوماتيكي للأبواب، نوافذ كهرباء، دريكسون متعدد الاستخدامات للتحكم في الأوامر الصوتية، منافذ متنوعة للشحن والطاقة والمكيف يدوي. السعر المطلوب للبيع 17 ألف و 500 ريال.

تتوفر بمدينة جدة للبيع سيارة هيونداي النترا موديل 2013 مستعملة مشت مسافة حوالي 295 ألف كيلو متر، المحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي بقوة 156 حصان والجير أوتوماتيك، الاستمارة سارية حتي عام 2024 والسعر المطلوب 22 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط، تم إضافة شاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد اوتو إلى جانب شاشات علي المقاعد الخلفية. المواصفات الأساسية: حساسات خلفية، جنوط 15 إنش، وسائد هوائية خلفية، دخول السيارة بالريموت، أقفال آلي على الأبواب، نوافذ كهرباء، إلى جانب مكيف يدوي ومقاعد مخمل.