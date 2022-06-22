باقة مميزة.. أفضل عروض سيارات جيلي 2022 الجديدة بالكاش

ينشر لكم ثقفني، باقة مميزة تضم أفضل عروض سيارات جيلي 2022 الجديدة بالتقسيط بسعر الكاش، حيث يهتم الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية في التعرف بشكل مستمر على عروض شركات ومعارض السيارات المتخصصة في البيع، حيث تعد شركة جيلي من ضمن الشركات البارزة في المملكة، حيث يوجد لها وكلاء وفروع في أنحاء السعودية، كما وفرت الشركة العديد من الموديلات والماركات التي تناسب كافة الفئات، ويحرص العديد من المهتمين في شراء السيارات في الحصول على جديد العروض، حيث يرغب العملاء دائما في اقتناص أفضل العروض، وفي الأسطر التالية نقدم لكم أسعار سيارات جيلي لعام 2022.

عروض سيارات جيلي 2022 الجديدة بالكاش

تقوم كافة شركات السيارات من حين لآخر بالإعلان عن عدد من العروض على السيارات، حيث تسعى من خلال إطلاق هذه العروض إلى استقطاب المزيد من العملاء، وذلك سعيا منها إلى زيادة عدد المبيعات لديها، وشركة جيلي كغيرها من الشركات تهتم بهذا الأمر، كما وتحرص أيضا على توفير طلبات العملاء والراغبين في الحصول على أحدث السيارات والسيارات الفارهة، وتعد سيارة كوول راي 2022 من ضمن السيارات الأخيرة التي أنتجتها الشركة وتتميز السيارة بالأداء القوي والسرعة الرائعة، بالإضافة إلى ذلك فإن السيارة مصنوعة بشكل جيد ومتين، يقدم الاحساس الراقي لمن يركبها، كما ويشعر بالراحة عند قيادة السيارة.

أسعار سيارات جيلي 2022 الجديدة

وفرت شركة جيلي امكانية التعرف على العروض المتوفرة لديها عن طريق رابط الموقع الرسمي للشركة، وقالت الشركة عبر موقعها بأنها قدمت العديد من الخدمات المجانية الرائعة عن شراء أحد سيارات جيلي، حيث يتم تقديم خدمة الصيانة المجانية لمدة 12 شهر أو عندما تسير السيارة مسافة 20 ألف كيلو متر وهذه الخدمة عند شراء سيارة كوول راي، أيضا لمن يتسائل عن موديلات شركة جيلي لعام 2022، فقد أعلنت الشركة عن إطلاق عدد من السيارات المميزة والرائعة، وتتوفر كافة هذه السيارات في الأسواق العربية والمحلية، ومن هذه السيارات، سيارة Geely امجراند 7، سيارة ايمجراند اكس7، سيارة جيلي أوتو Geely، سيارة جيلي توجيلا وغيرها من السيارات.

سعر سيارة جيلي كول راي 2022

تتوفر سيارة جيلي كول راي 2022 بفئتين، الفئة الأولى يبلغ سعر السيارة نحو 320 ألف ريال سعودي، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 370 ألف ريال سعودي، ونتعرف على أسعار عدد من سيارات جيلي الأخرى.