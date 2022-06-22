نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات المستعملة بالتقسيط مقدمة بخصومات هائلة من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
تزايدت أسعار السيارات بكثرة في الآونة الأخيرة وذلك ما دفع الكثير من الأشخاص للبحث عن سيارات مستعملة بأسعار مناسبة إليهم وحرصت شركة عبد اللطيف جميل على أن توفر الكثير من السيارات المستعملة من الماركات العالمية ذو السمات والمهارات المميزة ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم مجموعة من السيارات بأسعارها المميزة.
أسعار السيارات المستعملة من عبد اللطيف جميل
سنقدم إليكم في السطور الآتية مجموعة من السيارات المستعملة المقدمة من شركة عبد اللطيف جميل:
- سيارة كامري GlE 2022 والسيارة متواجدة في مدينة الرياض ويصل سعر السيارة إلى 91.425 ريال سعودي.
- كما يوجد سيارة كيا بيجاس 2020 في مدينة الرياض أوتوماتيك والسيارة متوفرة بتقسيط شهري يصل إلى 962 ريال سعودي.
- يوجد أيضًا في مدينة الرياض سيارة تويوتا يارس Y 1.5 sedan ومتوفرة بتقسيط شهري 1.109 ريال سعودي.
- كما يوجد سيارة تويوتا هايلكس sglx 2022 والسيارة متوفرة بسعر 125.925 ريال سعودي.
- تتوفر أيضًا سيارة تويوتا راش gl 2022 والسيارة متوفرة في مدينة جازان ومتوفرة السيارة بسعر 74.175 ريال سعودي.
- كما يوجد سيارة تويوتا كورولا xli 2020 أتوماتيك في مدينة جازان والسيارة متوفرة بتقسيط شهري 1.490 ريال سعودي.
المزيد من أسعار السيارات المستعملة من عبد اللطيف جميل
- يوجد أيضًا سيارة تويوتا فورتشنر gx2 2019 السيارة أوتوماتيك ومتوفرة بقسط شهري 2.428 ريال سعودي.
- كما يوجد أيضًا سيارة هيونداي H1 2020 8-seater والسيارة متوفرة بتقسيط شهري 1.779 ريال سعودي.
- يتواجد أيضًا سيارة تويوتا كورولا xli executive 2018 السيارة متوفرة في مدينة الرياض بتقسيط شهري 1.314 ريال سعودي.
- كما يوجد أيضًا في مدينة الدمام سيارة تويوتا فورتشنر vx1 4×4 2020 والسيارة متوفرة بسعر 2.491 ريال سعودي.
- يتواجد سيارة تويوتا هايلكس GL 2.7 2018 في مدينة الدمام والسيارة متوفرة بقسط شهري 1.344 ريال سعودي.
- يوجد أيضًا سيارة كيا كادينزا 2018 lx 3.3 seadan والسيارة متوفرة في مدينة الرياض مع تقسيط شهري 1.706 ريال سعودي.
- كما يوجد أيضًا سيارة مستعملة تويوتا أنوفا std 2019 في مدينة الرياض ويتم الحصول على السيارة بتقسيط شهري 1.866 ريال سعودي.
- يوجد أيضًا سيارة تويوتا أنوفا 2021 المتواجدة في مدينة الرياض ويتم الحصول على سيارة بتقسيط شهري 1.919 ريال سعودي.
- كما يوجد سيارة تويوتا كورولا متوفرة في مدينة جازان مع تقسيط شهري بقيمة 1.525 ريال سعودي.
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