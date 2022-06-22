أسعار السيارات المستعملة بالتقسيط مقدمة بخصومات هائلة من عبد اللطيف جميل

تزايدت أسعار السيارات بكثرة في الآونة الأخيرة وذلك ما دفع الكثير من الأشخاص للبحث عن سيارات مستعملة بأسعار مناسبة إليهم وحرصت شركة عبد اللطيف جميل على أن توفر الكثير من السيارات المستعملة من الماركات العالمية ذو السمات والمهارات المميزة ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم مجموعة من السيارات بأسعارها المميزة.

أسعار السيارات المستعملة من عبد اللطيف جميل

سنقدم إليكم في السطور الآتية مجموعة من السيارات المستعملة المقدمة من شركة عبد اللطيف جميل:

سيارة كامري GlE 2022 والسيارة متواجدة في مدينة الرياض ويصل سعر السيارة إلى 91.425 ريال سعودي. كما يوجد سيارة كيا بيجاس 2020 في مدينة الرياض أوتوماتيك والسيارة متوفرة بتقسيط شهري يصل إلى 962 ريال سعودي. يوجد أيضًا في مدينة الرياض سيارة تويوتا يارس Y 1.5 sedan ومتوفرة بتقسيط شهري 1.109 ريال سعودي. كما يوجد سيارة تويوتا هايلكس sglx 2022 والسيارة متوفرة بسعر 125.925 ريال سعودي. تتوفر أيضًا سيارة تويوتا راش gl 2022 والسيارة متوفرة في مدينة جازان ومتوفرة السيارة بسعر 74.175 ريال سعودي. كما يوجد سيارة تويوتا كورولا xli 2020 أتوماتيك في مدينة جازان والسيارة متوفرة بتقسيط شهري 1.490 ريال سعودي.

المزيد من أسعار السيارات المستعملة من عبد اللطيف جميل