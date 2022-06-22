ايسوزو ديماكس مستعملة في السعودية باستهلاك خفيف وممشى قليل كالجديدة

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ايسوزو ديماكس مستعملة في السعودية ،تعد Isuzu D-Max من أشهر سيارات النقل أو سيارات البيك أب حول العالم، وترجع شهرتها بفضل محركها القوي ومواصفاتها الاعتمادية وأسعارها التي لا تضاهي مواصفاتها الرائعة، ديماكس هي مملوكة لـ شركة يابانية إيسوزو مقرها في طوكيو والتي تأسست عام ١٩١٦ وهي تعتمد في إنتاجها على محركات الديزل وسيارات البيك اب والشاحنات والحافلات التجارية، لدى ديماكس شعبية كبيرة أيضًا في الخليج والوطن العربي بفضل قوتها ومتانة صنعها بالإضافة إلى أنها تتحمل طرقات ومنحدرات الأراضي العربية المليئة بالمطبات، ونحن بهذا الصدد نعرض سيارات إيسوزو ديماكس مستعملة في السعودية بحالات ممتازة وجيدة، نقدم تشكيلة واسعة من ديماكس مستعملة للبيع في المملكة السعودية بأسعار تنافسية وذكر حالاتها مع المواصفات والممشى على النحو التالي. ايسوزو ديماكس مستعملة في السعودية ايسوزو ديماكس موديل ٢٠٢٠ مستعملة للبيع تعمل على محرك يسع ١٩٠٠ سي سي وينتج قوة ١٥٠ حصان وقوة عزم دوران ٣٥٠ نيوتن. متر، مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات.

عدد المسافات المستهلكة للسيارة ٨٣ ألف كم.

السيارة أستخدام شخصي وليس شركات.

السيارة بدهانها الأصلي، يوجد خدش بسيط في الصدام الأمامي بسيط، ونقرة بسيطة في الرفرف الخلفي يسار.

السيارة بحالة جيدة بدون أعطال أو حوداث.

يمكن الأتصال بالرقم المرفق أدناه لمعرفة باقي التفاصيل والسعر النهائي للسيارة. ايسوزو ديماكس مستعملة موديل ٢٠٢٠ للبيع تحمل نفس الأنتاج الصناعي لها للسيارة أعلاه ونفس المواصفات بالتقرير.

عدد المسافات المستهلكة للسيارة ٨٩ ألف كم.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

يمكن التواصل بمالك السيارة عبر الرقم المرفق أدناه لمعرفة باقي التفاصيل وسعر السيارة. ايسوزو ديماكس موديل ٢٠١٣ مستعملة للبيع تأتي بمحرك يسع ٢٥٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات، وينتج قوة ١٠٩ حصان.

عدد المسافات المقطوعة للسيارة ٤٠٠ ألف كم.

السيارة بحالة نظيفة، جزء من الكبوت مرشوش.

لمعرفة سعر ايسوزو ديماكس مستعملة في السعودية يمكنك التواصل مع الرقم الموضح بالأدنى. ايسوزو ديماكس موديل ٢٠٢٢ مستعملة للبيع تعمل على محرك ٢٥٠٠ سي سي وتنتج قوة ١٣٦ حصان.

تحتوي على جميع الوسائل الأمنية والتجهيزات الترفيهية.

يمكن التواصل عبر الهاتف لمعرفة سعر السيارة والأتفاق مع المالك. عمر شويل - جدة ايسوزو ديماكس مستعملة في السعودية باستهلاك خفيف وممشى قليل كالجديدة - ثقفني

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