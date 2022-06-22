نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة.. تبدأ من 10 آلاف جنيه بينهم سيارة “صني وفيرنا” في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات متوسطة السعر يبحث معظم مشتري السيارات عن سيارات مستعملة متوسطة السعر وفخمة بما يكفي ومناسبة لظروفهم المالية. في هذا النطاق السعري، يمكنك شراء السيارات ذات الميزات الأساسية، بما في ذلك النوافذ والأقفال الكهربائية، ونظام الصوت اللائق ، ننشر مجموعة واسعة من السيارات المستعملة للبيع لتختار من بينها، هدفنا هو أن نقدم لك أفضل الحلول الممكنة، سواء كنت تبحث عن سيارة فاخرة أو شيء عملي أكثر.

قد يكون العثور على سيارة يتم صيانتها جيدًا في هذا الجزء أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً، ولكن لا يجب أن يكون هذا هو الحال. لقد اخترنا بعناية سيارات عملائنا الذين يحتاجون إلى سيارة توفر مساحة كبيرة للركاب وأمتعتهم بالإضافة إلى الاقتصاد في استهلاك الوقود والموثوقية والراحة.

سيارة فيات ريتمو

تم اطلاق سيارة فيات ريتمو Fiat Ritmo بين عامي 1978 و 1982 حيث كشفت فيات النقاب عن ريتمو في معرض تورينو للسيارات ، في ثلاثة إصدارات، صالون “5 أبواب”، وكوبيه، وسيارة مكشوفة وقد تم توزيع هذه السيارة الرائعة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم خلال الفترة من بداية تصنيعها في عام 1978 حتى عام 1988 م ، وكانت نتيجة إيجابية لأدائها العالي وكفاءتها العالية وخاصة ملحقات المحرك وتتميز بثلاثة أنواع من المحركات ؛ 1100 سي سي، 1300 سي سي ، 1500 سي سي ، كلها تعمل بمحرك 4 سلندر بفارق عزم الدوران حيث جاء الأول بقوة 61 حصان والثاني بقوة 66 حصان والثالث بقوة 76 حصان ويبلغ سعر 18 ألف جنيه.

سيارات نيسان

سيارات نيسان سيارات جيدة هم من أنواع مختلفة ، مثل القديم والجديد و يبدأ متوسط ​​سعر موديل 2013 إلى 2018 من 150 ألف جنيه إلى 230 ألف جنيه ، ويتحكم السعر في الحالة الفنية للسيارة وسنة الصنع وملحقاتها،و نيسان صني هي سيارة ذات شعبية متزايدة للاستخدام اليومي، مع مجموعة متنوعة من الموديلات ونقاط السعر إنها من أكثر السيارات ذات الأسعار المعقولة في السوق المصري، ويصل استهلاكها للوقود إلى 22 كيلومترًا للتر الواحد، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة أو الرحلات اليومية في المناطق الحضرية.

سيارة هيونداي فيرنا

وتتنوع أسعار سيارات هيونداي فيرنا المستعملة للبيع على الإنترنت من 70 إلى 165 ألف جنيه. تتميز هيونداي فيرنا بمحرك سعة 1.6 لتر وسرعة 6000 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 140 نيوتن متر.