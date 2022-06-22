فخر الصناعة اليابانية.. مواصفات سيارة تويوتا راف 2022 في السعودية وأسعارها الخيالية

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا راف 2022، قامت الشركة اليابانية تويوتا بطرح أحدث موديلاتها المميزة والكلاسيكية من السيارات في الأسواق السعودية منذ بداية العام الجديد 2022، حيث تتسابق جميع شركات السيارات في طرح موديلات كلاسيكية من السيارات كل عام، لذلك حرصت الشركة على إنتاج أفضل السيارات الرياضية الجذابة في عالم السيارات، ونظراً لمعرفة الجميع رغبة الشعب السعودي في شراء السيارات الرياضية والكلاسيكية والتي تكون صديقة القائد وتساعده على القيادة في الأماكن الوعرة نجد أن سيارة تويوتا راف الأكثر شهرة بين جميع السيارات المتواجدة في الأسواق السعودية، كما إنها الأكثر بحثاً عن مواصفاتها وأسعارها، لذا سوف نوضح لكم مواصفات سيارة تويوتا راف وأسعارها في الأسواق.

مواصفات سيارة تويوتا راف 2022

تتميز سيارة تويوتا راف بأنها من السيارات متعددة الاستخدامات والتي يمكن قيادتها في جميع الأماكن والطرق دون قلق، فهي من السيارات المطورة المزودة بالدفع الرباعي وعائلية وتساعد القائد أثناء القيادة، كما تعتبر من السيارات الموفرة للوقود، وتحتوي على إطار خارجي كلاسيكي، وعجلات رياضية تساعد على السير في الصخور والطين وجميع الطرق، كما تتميز بمواصفات أخري تتمثل في الآتي.

تحتوي على محرك بنزين 2.0 لتر بقوة 170 حصان مع الدفع الأمامي، وكذلك محرك 2.5 لتر بقوة 204 حصان مع الدفع الرباعي. تسمح للسائقين اختيار أوضاع القيادة. سعة خزان الوقود 55 لتر. مزودة بمصابيح بتقنية LED وتحتوي على كشافات الضباب. السيارة تحتوي على فتحة سقف بانورامية ومقاعد جلد. تقوم السيارة بالتهوية في فصل الصيف. سيارة تويوتا مزودة بمجموعة أمان TSS الجيل الثاني. تحتوي السيارة على تقنيات تنبأ عند مواجهة مشكلة. تساعد السيارة القائد أثناء القيادة في تهدئة السرعة والضغط على الفرامل عند التعرض لمشكلة.

أسعار سيارة تويوتا راف 2022 في السعودية

تم طرح سيارة تويوتا راف في الأسواق السعودية بعدة فئات، لذلك تختلف كل فئة من سيارة تويوتا في أسعارها عن باقي الفئات، وتتمثل أسعار سيارة تويوتا في الآتي.