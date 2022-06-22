أفضل سيارات فورد موستنج مستعملة بالإمارات بأرخص سعر مفاجأة السيارات الأمريكية

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افضل سيارات فورد مستعملة بالإمارات سيارات أمريكية قوة وعزم سعر مفاجأة، تمتاز السيارات الأمريكية بأنها قوية ومتينة وتتمتع بمحركات جبارة ويقبل الكثير على شراءها من الذين يبحثون عن سيارة لها قوة في الأداء وسرعة سيارة متينة لها القدرة على تحمل حرارة دولة الإمارات وأيضا تحدي الطرق الوعرة والطرق الصحراوية، ومن السيارات الأمريكية التي يكثر البحث عنها سيارات فورد مستعملة بالإمارات الأكثر بحثا لعام 2022 أكثر من غيرها في السيارات الأمريكية، وأهم موديلات سيارات فورد هو موستنج من أشهر واقوى سيارات لدى الإمارات.
أفضل سيارات فورد موستنج مستعملة بالإمارات الأكثر طلباً
تعد سيارة فورد موستنج من السيارات التي تتسم بأنها سيارة رياضية لها محرك قوي، تمنح قائدها الشعور بالراحة وبها وسائل الأمان وإضافات تكنولوجية، وتحتل سيارة موستنج المرتبة الرابعة في أكثر سيارات استعمالا في 2022 بالإمارات واكتسبت شهرة كبيرة.
سيارة فورد موستنج مستعملة موديل عام 2012 بحالة ممتازة
سيارة فورد من السيارة القوية الاعتمادية التي بها مزايا الأمان وشكل جذاب وقوة ومتانة من الداخل، سيارة فورد موستنج 2012 باللون الأبيض الؤلؤي.
- نوع القير ناقل الحركة للسيارة الداخلي من فئة الاوتوماتيك.
- مكان تواجد السيارة في مدينة أبو ظبي.
- عداد ممشى السيارة قليل سجل قراءة 186.200 كيلو متر.
سعر ومواصفات سيارة فورد موستنج 2012 المستعملة
- سيارة فورد موستنج وارد أمريكا.
- عدد سيلندر السيارة أربعة سلندر.
- نوع الوقود المستخدم بالسيارة موفرة في استهلاك البنزين.
- عدد أبواب السيارة أربعة أبواب.
- لون السيارة الخارجي أبيض بدون خدوش الدهان الأصلي.
- سعر السيارة فورد موستنج 2012 كاش 31.500 درهم إماراتي.
سيارة فورد موستنج GT مكشوفة مستعملة موديل 2012
- محرك السيارة فورد موستنج مستعملة يعمل بقوة 5000 CC، محرك قوي وكالة بدون تعديل.
- سيارة فورد موستنج إصدار عام 2012 مكشوفة باللون الأبيض.
- سيارة فارهة من داخل قيادة مريحة في الطرق الصحراوية.
- مكان تواجد السيارة في الشمخة بمدينة أبو ظبي.
سعر سيارة فورد موستنج 2012 مكشوفة ومواصفاتها
- شاشة عداد الممشى للسيارة سجلت قراءة منذ شراءها قطعت السيارة مسافة 270.000 كيلو متر.
- ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.
- وقود محرك السيارة يعمل باستخدام البنزين.
- عدد أبواب السيارة 2 باب فقط.
- تاريخ حوادث السيارة لا يوجد بها حوادث تصليحات فقط.
- تحتوي السيارة على مزايا كثيرة من مرايات كهربائية، سنتر لوك.
- مقاعد السيارة قابلة للتهيئة كهربائي، نوافذ السيارة كهربائية.
- مصابيح الضباب، جنوط السيارة من الالمونيوم.
- سعر السيارة فورد موستنج 2012 مكشوفة 27.000 درهم إماراتي.
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