انت الان تتابع خبر أرخص سيارات موديل 2022 في مصر بعد الارتفاع الاخير.. اعرفوا السعر والمواصفات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت أسعار السيارات داخل السوق المصري أثناء الفترة الأخيرة، وهذا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعارها في الوقت الحالي، خاصة الذين يريدون اقتناء السيارات الحديثة باسعار مخفضة.

أرخص سيارات موديل 2022 في مصر بعد الارتفاع الاخير

وينقب العديد من المواطنين عن اسعار السيارات الرخيصة والمخفضة في السوق المحلي، وهذا يأتي بعد الزيادات الاخيرة التي حدثت في مصر، وتعد من اكثر الأشياء الذي يريد معرفتها الجميع.

سيارة سوزوكي التو 2022

وتحصل سيارة سوزوكي التو موديل 2022 على قوتها من محرك 800 سي سي، وينتج قوة قدرها 47 حصان وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/ متر، وسرعتها القصوى تصل لـ 100 كم/الساعة وتستغرق 20 ثانية، وسعر المانيوال منها 2022 في الاسواق 159.900 جنيه.

سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022

ويوجد في سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 محرك ثلاثي الأسطوانات سعته 1000 سي سي، ويضخ قوة تصل لـ 67 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل لـ 90 نيوتن/ متر وبه حركة يدوي 5 سرعات بتقنية الدفع الامامي للعجلات وسرعتها القصوى تصل لـ 150 كيلو في الساعة وسعر المانيوال/ فول اوبشن 2022 يصل لـ 187.900 جنيه.

سيارة لادا جرانتا 2022

ويوجد في سيارة لادا جرانتا موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي، وهي قادرة على ضخ قوة قدرها 87 حصان، عزم دوران 140 نيوتن/ متر، ومقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات إمكانية الإنطلاق من 0 لـ 100 كم/ ساعة، وسعرها يصل لـ:

– مانيوال / صالون 2022 بسعر 194,500 جنيه

– أوتوماتيك / E1 2022 بسعر 229,500 جنيه

– أوتوماتيك / E2 2022 بسعر 235,500 جنيه