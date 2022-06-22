انت الان تتابع خبر سيارات علي مزاجك في السوق .. اختر منهم السعر المناسب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكم مواصفات واسعار مجموعة من السيارات تحتل المرتبة الاولي في المبيعات وكذلك الترخيص وذلك نظرا لسعرها وامكانياتها المطلوبة في السوق من الفئات العمرية المختلفة.

ابرز مجموعة سيارات في السوق المصري حاليا

1 – هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

تستمد هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 قوتها من محرك 1400 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع ضخ 99 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 132 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية.

أسعار السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

الفئة الأولى هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 330 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 370 ألف جنيه.

2 – شانجان ايدو موديل 2022

تحتوي السيارة شانجان ايدو موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات يعمل بتقنية الدفع الأمامي.

أسعار السيارة شانجان ايدو موديل 2022

الفئة الاولى شانجان ايدو موديل 2022 L1 بقيمة قدرها 283 الف جنيه

الفئة الثانية شانجان ايدو موديل 2022 L2 بقيمة قدرها 303 الف جنيه.

3 – سوزوكي سياز موديل 2022

تتسارع السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 104 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر.

أسعار السيارة سوزوكي سياز موديل 2022

الفئة الأولى سوزوكي سياز موديل 2022 بقيمة قدرها 314,900 جنيه

الفئة الثانية سوزوكي سياز موديل 2022 بقيمة قدرها 344,900 جنيه.

4 – كيا جراند سيراتو موديل 2022

حصلت السيارة أسعار السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية سداسية السرعات، ومع تلك الامكانيات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية.

أسعار السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022

الفئة الأولى كيا جراند سيراتو موديل 2022 بقيمة قدرها 429,900 جنيه.

الفئة الثانية كيا جراند سيراتو موديل 2022 بقيمة قدرها 464,900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بقيمة قدرها 484,900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بقيمة قدرها 529,900 جنيه.

5 – ام جي 5 موديل 2022

زودت السيارة ام جي 5 موديل 2022 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي السرعات، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة.

أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2022

الفئة الأولى ام جي 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 310,000 جنيه.

الفئة الثانية ام جي 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 330,000 جنيه.

الفئة الثالثة ام جي 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 350,000 جنيه.