نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الأسفلت .. سيارة تويوتا روميون 2022 مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة في المقال التالي
سيارة تويوتا روميون 2022، ينتشر عبر محركات البحث الحديث عن سيارة تويوتا روميون 2022 حيث أنها من افضل السيارات التي انتشرت في الأسواق في الفترة السابقة، وهي من الإصدارات الرائعة التي تنتمي إلى افضل فئة عائلية، ويتم تقديمها في الأسواق المصرية بشكل منتشر، حيث أن لها فئتين، الأولى منهم جي إل، والثانية حي إل اكس، وسوف نتعرف على أهم مواصفاتها فتابعونا.
سيارة تويوتا روميون 2022
سوف نقدم لكم أحدث مواصفات ومميزات سيارة تويوتا روميون 2022 وأسعارها في البلاد
أهم مواصفات سيارة تويوتا روميون 2022
هذه السيارة الرائعة تتمتع بالكثير من المواصفات المثالية، ومنها:
- المحرك الخاص بها ذا أسطوانات رباعية، وتبلغ سعته 1500 سي سي.
- القوة الخاصة بالمحرك يبلغ مقدارها 103 حصان، وكذلك 138 نيوتن لكل متر عزم الدوران.
- تقترن السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي، وهو يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، كما انه يتكون من أربع سرعات.
- إمكانيات السيارة رائعة للغاية، وهي موديل 2022، وهذا من النقطة الخاصة بالسكون عند وصلوها إلى سرعة 100 كم لكل ساعة.
- متوسط استهلاكها للوقود تبلغ نسبته 6,5 لتر عند قيادتها لمدة 100 كيلو متر.
مميزات سيارة تويوتا روميون 2022
يوجد بالسيارة العديد من المميزات، وهي:
- تحتوي السيارة على مساحة تخزين داخلية رائعة للغاية، وهي تصل إلى سبعة مقاعد، كما يوجد فيها العديد من التجهيزات الرائعة.
- تحتوي السيارة على مكيف رائع للهواء، كما يوجد بها قفل مركزي، وهي تحتوي على شاشة ملونة طبيعة عملها باللمس.
- السيارة يبلغ القياس الخاص بها 7 بوصة، وهي تحتوي على بعض المرايا الجانبية والحساسات الخاصة بالركن.
- يوجد بالسيارة كاميرا خلفية تعمل من خلال اللمس، والقياس الخاص بها يبلغ 7 بوصة، كما أنها تحتوي على العديد من المرأيات الجانبية الكهربائية.
- السيارة تحتوي على حساسات ركن، كما يوجد بها كاميرا خلفية، وهي تحتوي على عجلة قيادة ذات وظائف متعددة، ويوجد بها مدخل يو اس بي، وبلوتوث.
سعر سيارة تويوتا روميون 2022
- سعر الفئة الأولى من السيارة تبلغ 310 ألف جنيه.
- سعر الفئة الثانية من السيطرة تبلغ 340 ألف جنيه.
- وهذا يعني أن السيارة متوسطة ومناسبة للفئة المتوسطة، لذلك لا تترددوا في الحصول عليها، فهي تناسب الجميع.
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