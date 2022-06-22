الفخامة وصلت هنا .. سيارة تويوتا كورولا 2023 الحديثة Toyota Corolla ومواصفاتها الداخلية والخارجية والعيوب والمميزات

لم تعد السرعة هي المطلب الوحيد لراغبي شراء السيارات الحديثة حيث أن قوة المحرك وقوة السيارة وشكلها الخارجي ومتانتها من الأمور التي يتم مراعاتها عند شراء أي سيارة جديدة ولا شك أن تلك المتطلبات تتوافر في سيارة تويوتا كورولا 2023، وهي من السيارات التي تتواجد في الوطن العربي بأسعار مناسبة، وإليكم أهم التفاصيل ع مواصفات وأسعار سيارة تويوتا كورولا 2023 من خلال موقعنا .. تابعونا.

سيارة تويوتا كورولا 2023 الحديثة Toyota Corolla ومواصفاتها ا

تتوافر سيارة تويوتا كورولا بنوعي من المحرك، فالنوع الأول 1800 سي سي بقوة حصان 138 و154 نيوتن/متر، أما المحرك الثاني 2000 سي سي بقوة حصان 193.

ومن الجدير بالذكر ان تلك السيارة من السيارات التي توفر لك الوضع الآمن للقيادة، كما تحتوي على وسائد هوائية للمقاعد الأمامية.

كما يتواجد فيها ركن خاص للكاميرا الخلفية وأنظمة حديثة متطورة لنظام الإنظار الأمامي للسيارة.

علاوة على ذلك تحتوي السيارة على مكيف للهواء أوتوماتيك، و4 من مكبرات الصوت، بالإضافة إلى شاشة تاتش بحجم 10.5 بوصة.

أسعار سيارة تويوتا كورولا 2023

تختلف تكلفة سيارة تويوتا كورولا 2023 في كل دولة عربية عن الأخرى، ويمكننا توضيح تلك الأسعار من خلال الآتي:

سعرها في مصر: يصل سعر سيارة تويوتا كورولا سمارت إلى 500 ألف جنيه، وسعر سيارة تويوتا كورولا اتوماتيك جي ار إلى 540 ألف جنيه، وسعر سيارة تويوتا كورولا ايلجنس إلى 590 ألف جنيه، وسعر سيارة تويوتا كورولا هايبرد إلى 630 ألف جنيه، وسعر سيارة تويوتا كورولا اتوماتيك هاي لاين هايبرد إلى 730 ألف جنيه.

سعرها في السعودية: يتراوح سعر سيارة تويوتا كورولا من 75 ألف ريال إلى 100 ألف ريال سعودي.

سعرها في الكويت يتراوح سعر سيارة تويوتا كورولا من 5990 دينار إلى 8000 دينار كويتي.

سعرها في الإمارات: يتراوح سعر سيارة تويوتا كورولا 72 ألف درهم حتى 85 ألف درهم إماراتي.

إمكانيات سيارة تويوتا كورولا 2023

يمكننا التعرف على إمكانيات سيارة تويوتا كورولا بنوعيها المحركين من خلال الآتي:

المحرك الأول:

سعته: 1800 سي سي.

قوة الحصان: 138 حصان.

عدد الاسطوانات: 4.

عزم السيارة: 155 نيوتن/متر.

السرعة: 9.2 ثانية/100 كم.

الدفع للسيارة: أمامي.

المحرك الثاني: