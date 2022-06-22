أقوي سيارات الطرق الوعرة تويوتا راش 2022 Toyota Rush بمواصفات مذهلة

سيارة تويوتا راش 2022 Toyota Rush هي تعتبر من أكثر السيارات شعبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. نظرًا لمواصفاتها وميزاتها التي لا تتوافق مع العديد من الشركات ، يبدأ الكثير من الناس في البحث عنها لمعرفة مواصفاتها ومميزاتها وما يمكن أن تقدمه للسيارات الأخرى.

تويوتا راش 2022 هي سيارة صغيرة حديثة تجمع بين الأفضل في استهلاك الوقود والأداء. أما بالنسبة للدفع، تأتي تويوتا راش 2022 بمحرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 103 حصان وعزم دوران 136 نيوتن متر مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 Toyota Rush

تعتبر سيارة تويوتا راش 2022 مثالية للعائلات ومجموعات الأصدقاء الذين يرغبون في السفر براحة وأناقة. إنه يوفر مساحة لا مثيل لها بالإضافة إلى العديد من الميزات الفريدة الأخرى غير المتوفرة في السيارات الأخرى في هذه الفئة.

تتميز تويوتا راش 2022 بتصميم خارجي جميل يجعلها أكثر أناقة وجاذبية من الطراز السابق، المصابيح الأمامية مائلة والمصابيح الخلفية عريضة

مما يسمح لها بإصدار ضوء أقوى عدة مرات من أي سيارة أخرى، شكل السيارة مكسيكي بالإضافة إلى العديد من اللمسات الجمالية للجمال، اختر من بين الألوان الأسود أوالأبيض لهذه السيارة الفسيحة ذات التصميم الداخلي الواسع.

تم تجهيز تويوتا راش 2022 بنظام الدفع الخلفي، والذي يوفر قوة جر وتحكم أفضل للسيارة على الطريق، تعتبر ميزة الدفع الخلفي للسيارة أفضل من الدفع بالعجلات الأمامية ، كما أنها ميزة على العلامات التجارية الفاخرة مثل BMW و Mercedes التي لديها هذا النوع من النظام لقوة تحملها على الطريق. وبما أن Toyota قد أثبتت نفسها بالفعل كعلامة تجارية موثوقة ، يمكنك توقع تكاليف صيانة قليلة وأداء ممتاز من هذه السيارة.

تويوتا راش 2022 هي كل ما تحتاجه في شاحنة صغيرة، تمنحك صفوف المقاعد الثلاثة، مع مقعد خلفي قابل للطي وحامل أكواب لكل راكب، مساحة لاستيعاب المجموعات الأكبر بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مساحة التخزين الواسعة خلف الصف الثالث تساعد على إبقاء متعلقاتك بعيدة عن الأنظار عند عدم استخدامها.

أسعار سيارة تويوتا راش 2022