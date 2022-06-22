انت الان تتابع خبر ارخص سيارة عائلية.. اسعار ومواصفات جيلي كول راي بعد الزيادة الاخيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد السوق المصري للسيارات إرتفاع فى القيمة السعرية للعديد من الطرازات والموديلات المعروضة ، وأعلن وكيل شركة جيلي عن رفع أسعار السيارة كول راي موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الكروس أوفر داخل السوق المحلية، بزيادة سعرية بلغت من 30 إلى 35 ألف جنيه

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الاداء الفني للسيارة جيلي كول راي موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة “جيلي” كول راي موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ثلاثي الاسطوانات بقوة 175 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة وعزم دوران 255 نيوتن متر بين 1500 و4000 دورة في الدقيقة ، وتتسارع السيارة جيلي كول راي موديل 2022 ، الي 100 كم في الساعة في 7.9 ثانية ، مع ناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 سرعات ونظام جر أمامي.

جيلي كول راي موديل 2022

وتحتوى السيارة “جيلي” كول راي موديل 2022 على باقة مميزة من التجهيزات ، منها شاشة 3.5 بوصة ومقصورة داخلية سوداء وفرش قماشي للمقاعد وتكييف أوتوماتيك ومقعد سائق قابل للتعديل في 6 وضعيات يدوياً ومصابيح أمامية هالوجين وكاميرا خلفية وذلك في نسخة كمفورت من السيارة .

جيلي كول راي موديل 2022

وفيما يتعلق بأسعار جيلي كول راي موديل 2022 بعد الزيادة كالأتي:

– أول فئة: سعر السيارة جيلي كول راي “comfort” بـ 420 ألف جنيه بدلاً من 390 ألف جنيه .

– ثاني فئة: سعر السيارة جيلي كول راي “Premium” بـ 485 ألف جنيه بدلاً من 450 ألف جنيه .