انت الان تتابع خبر بسعر 13,200 جنيه .. شوف أرخص 5 موتوسيكلات صينى بالسوق المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يضم السوق المصري العديد من الانواع والماركات العالمية للدراجات النارية ، وتأتي على رأس قائمة أفضل وارخص تلك الانواع هى الصينية والتى تتميز بانخفاض اسعارها مقارنة بالماركات الاخرى بالاضافة الى مواصفتها المميزة .

قائمة بأرخص موتوسيكلات صينى بالسوق المصري

اول موتوسيكل: دايون دايون 2

ويأتي على رأس قائمة ارخص موتوسيكلات فى مصر بموتور 150 سي سي، و قوة عزم 11.5حصان، ويأتى بناقل حركة مانيوال،سعة خزان البنزين 8 لترات، يعمل أيضاً بتبريد هواء و يأتى بعداد ديجتال عادى، وبسعر 13,200 جنيه للفئة المانيوال موديل 2021.

دايون دايون 2

ثاني موتوسيكل: حوا بى اكس ار

ويتمثل قوة “حوا بى اكس ار” فى محرك 150 سي سي، و بناقل حركة مانيوال وبـ 5 نقلات ، ويستهلك 1 لتر لكل 50 كيلو متر ، وبسعر 14,500 جنيه للفئة المانيوال موديل 2021.

حوا بى اكس ار

ثالث موتوسيكل: وينج وينج

ويستمد “وينج وينج” قوته من محركين احدهما 150 سي سي و الاخر 200 سي سي ، ويتاتى بنظام الدفع الخلفى ، و بناقل حركة مانيوال ، فتأتي الفئة الاولي مانيوال موديل 2021 بسعة محرك 150 CC بسعر 14,500 جنيه ، وتأتي الفئة الثانية مانيوال موديل 2021 بسعة محرك 200 CC بسعر 15,500 جنيه .

وينج وينج

رابع موتوسيكل: حلاوة اليكانتو

ويأتي موتوسيكل “حلاوة اليكانتو” بمحرك 150 سي سي ، ويأتى بناقل حركة مانيوال،سعة خزان البنزين 15 لترات، يعمل أيضاً كاربتير و يأتى بعداد ديجتال عادى ، ودفع خلفى ، وبسعر 16,500 جنيه للفئة المانيوال موديل 2021.