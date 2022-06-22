انت الان تتابع خبر احلى سيارة فى مصر.. أسعار ومواصفات شيري اريزو 5 موديل 2023 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الوكيل المحلي للسيارة “شيري” الصينية الرائدة ، عن إرتفاع أسعار السيارة اريزو 5 موديل 2023، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز الاصدارات المقدمة من عائلة شيري الشهيرة، والتي تتنوع طرازاتها بين فئة الكروس اوفر والرياضية متعدد الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان وعلى رأسها تلك النسخة.

مواصفات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

وقد عززت شركة “شيري” سيارتها اريزو 5 موديل 2023 ، بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 114 حصانا، وعزم دوران يبلغ 141 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات واخر أوتوماتيكي الأداء CVT، وتتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7 لتر لكل 100 كم.

شيري اريزو 5 موديل 2023

وتدعم السيارة “شيري” اريزو 5 موديل 2023 ، بفرامل ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، وخاصية التحكم في الثبات، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى مثل مثبت سرعة، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

شيري اريزو 5 موديل 2023

وفيما يتعلق بأسعار السيارة “شيري” اريزو 5 موديل 2023 بالسوق المصري

أول فئة: سعر السيارة شيري اريزو 5 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 235 ألف جنيه.

ثاني فئة: سعر السيارة شيري اريزو 5 “اوتوماتيك”بقيمة قدرها 260 ألف جنيه.