سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل في السعودية مع أقساط شهرية مريحة، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كورولا 2021 ستاندر عدادها 48 ألف كيلو متر فحسب، الماكينة 3 سلندر سعة 1500 سي سي والجيربوكس أوتوماتيك، تم تركيب ليد عالي وواطي مع وجود شمعات الوكاله، تم تركيب طقم كفرات تيلاندي جديد 2022 + ستائر لنوافذ السيارة بالكامل، تم إضافة تظليل عازل حراري مع حماية للمصابيح وأطراف الأبواب. تتميز السيارة بمواصفات أساسية تتضمن حساسات خلفية، كاميرا خلفية، جنوط 16 انش، نظام تثبيت سرعة، دخول السيارة بالريموت، مقاعد مخمل، عجلة قيادة ذكية، زجاج كهرباء، مكيف يدوي، بلوتوث، شاشة وسطية وغيرها من المواصفات. السيارة متوفرة بالمنطقة الشرقية للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي مع العلم أنه قد تم سداد دفعة أولي بقيمة 4800 ريال، قيمة القسط الشهري 897 ريال ومتبقي سداد 51 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 32337 ريال.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي كريتا موديل 2021 عدادها 16 ألف كيلو متر ومتواجدة بالمنطقة الشرقية، الماكينة 4 سلندر سعة 1500 سي سي قوة 115 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز السيارة بمواصفات أساسية تتضمن حساسات وكاميرا خلفية، مصابيح ليد، جنوط مقاس 17 إنش، مُثبت سرعة، دخول ذكي، تشغيل ذكي للمحرك عن طريق الزر، نوافذ كهربائية، إمكانية التحكم من خلال عجلة القيادة، فرامل ايه بي اس مانعة للانغلاق وتحكم في الانزلاق، ستائر جانبية، شاشة وسطية، مكيف أوتوماتيك، بلوتوث، فتحة سقف بانوراما. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل من خلال مصرف الراجحي بقسط شهري 1255 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 17 قسط ومتبقي سداد 43 قسط بالاضافة إلى 39 ألف ريال قيمة الدفعة النهائية.

تتوفر للتنازل سيارة شانجان CS75 بلس فل كامل دبل عدادها 47 ألف كيلو متر، الماكينة 4 سلندر سعة 2000 سي سي تولد قوة 229 حصان والجيربوكس أوتوماتيك ، تتميز بحساسات أمامية وخلفية، كاميرا محيطية، إنارات ليد، جنوط 19 إنش، نظام تثبيت سرعة، مقاعد جلد، خاصية التشغيل عن بعد ودخول السيارة بالريموت، مكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، سقف بانوراما، تحكم دركسيون، نظام التحذير في المناطق العمياء، فرامل مانعة للانغلاق، نظام تحذير مغادرة المسار إلى جانب نظام نظام المساعدة في المرتفعات وغيرها من المواصفات. السيارة متوفرة بمدينة الرياض للتقبيل بدون رسوم عن طريق شركة تأجير للتمويل وقيمة القسط الشهري 1846 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 12 قسط ومتبقي سداد 48 قسط + قيمة دفعة التملك البالغة 26 ألف ريال.

سيارات للتقبيل في السعودية بأقل قسط

تتوفر للتقبيل بجدة سيارة ام جي ZS 2021 عدادها 43 الف كيلو متر، الماكينة 4 سلندر سعة 1500 سي سي تولد قوة 118 حصان والجيربوكس أوتوماتيك ، تتميز بمقاعد مخمل، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، إنارات ليد، جنوط مقاس 17 إنش، مكيف أوتوماتيك، شاشة ترفيه تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد اوتو، نظام تثبيت سرعة، تحكم دركسيون ثلاثي، زر لتشغيل المحرك، منافذ للشحن والطاقة، بلوتوث، فرامل ABS مانعة للانغلاق وغيرها من التجهيزات. السيارة متوفرة للتنازل تقسيط بدون شروط على شركة تأجير للتمويل، قيمة القسط الشهري 1460 ريال ومتبقي سداد 45 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 19 ألف ريال.