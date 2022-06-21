نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مسقط سيارات مستعملة بـ350 ريال وأكثر بسلطنة عُمان كالجديدة وممشى قليل في المقال التالي

في مسقط سيارات مستعملة بـ350 ريال ، نعرض أكبر مجموعة متميزة من السيارات المستعملة في مدينة مسقط بسلطنة عُمان التي لا يتعدى سعرها ٥٠٠ ريال وتبدأ بسعر ٣٥٠ ريال فقط بحالة ممتازة كالجديدة، نقدم أهم وأشهر الموديلات وفئات السيارات المستعملة في مسقط مع المواصفات والأسعار نحو التالي. في مسقط سيارات مستعملة بـ350 ريال بيجو ٣٠٦ موديل ٢٠٠٦ مستعملة للبيع هي من السيارات القليلة الآن حيث أن وجود هذا النوع من السيارات نادر جداً، بيجو ٣٠٦ هي سيارة هاتشباك صغيرة محركها يسع ١٨٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات وينتج قوة ١٦٥ حصان وعزم دوران ٢١٠ نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها بيجو ٣٠٦ أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة مسقط بمنطقة الخوض.

السيارة مرخصة، ومؤمن عليها.

بحالة ممتازة بدون حوادث.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، أنظمة حماية مختلفة، راديو، بلوتوث.

سعر بيجو ٣٠٦ مستعملة في مسقط ٣٥٠ ريال. شيفروليه أوبترا موديل ٢٠٠٦ مستعملة للبيع سيارة سيدان متوسطة الحجم تعمل على محرك يسع ١٦٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات خماسي السرعات.

عدد المسافات التي قطعتها أوبترا ٣٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة مسقط بمنطقة المعبيلة.

مؤمن عليها ومرخصة.

بحالة ممتازة ولا يوجد بها أعطال أو حوادث.

تحتوي على شاشة لمس، نظام ملاحة كفىء، أكياس هوائية، نظام ABS، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، مرايات ونوافذ كهربائية.

سعر شيفروليه اوبترا مستعملة في مسقط ٥٠٠ ريال. لكزس اي ٣٠٠ موديل ١٩٩٨ مستعملة للبيع تعمل على محرك يسع ٢٥٠٠ سي سي لينتج قوة ٢١٥ حصان وقوة عزم دوران ٢٤٥ نيوتن. متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد المسافات التي قطعتها لكزس اي ٣٠٠ ١٠ ألاف كم.

مكان تواجد للسيارة في مدينة مسقط بمنطقة السبب.

السيارة مؤمنة وغير مرخصة.

بحالة جيدة جدا بدون حوادث.

تحتوي على فتحة سقف، راديو، مكيف هواء قوي، ميزة الدخول بدون مفتاح، أنظمة حماية مختلفة، أكياس هوائية للسائق والراكب الأمامي فقط.

سعر لكزس اي ٣٠٠ مستعملة في مسقط ٥٠٠ ريال. عمر شويل - جدة في مسقط سيارات مستعملة بـ350 ريال وأكثر بسلطنة عُمان كالجديدة وممشى قليل - ثقفني

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