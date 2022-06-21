انت الان تتابع خبر مواصفات واسعار شيري اريزو 5 احدث موديل .. الصيني لما يتدلع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الوكيل المحلي لشركة شيري الصينية في مصر عن سعر طراز Arrizo 5 ، وهو أحد أبرز الإصدارات التي أطلقتها عائلة شيري الشهيرة، والتي تتنوع موديلاتها بين فئتي الكروس أوفر والرياضية، باستثناء فئة السيدان، خاصة هذا الإصدار.

مواصفات شيري اريزو 5

شيري Arrizo 5 2023 تعمل بمحرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 114 حصان و 141 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة يدوي 5 سرعات وأداء CVT أوتوماتيكي آخر.

تصل السرعة القصوى لسيارة Chery Arrizo 5 في عام 2023 إلى 180 كم / ساعة، ويمكنها أن تتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 11.5 ثانية، بمتوسط ​​استهلاك للوقود يبلغ 7 لترات / ساعة 100 كم / ساعة.

تأتي Chery Arrizo 5 2023 مع فرامل ABS و EBD ووسائد هوائية والتحكم بالثبات، بالإضافة إلى مثبت السرعة، وأجهزة استشعار وقوف السيارات، وكاميرا خلفية، ومرايا كهربائية وغيرها من المعدات، فضلاً عن إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

بالإضافة إلى أنظمة تكييف الهواء وأنظمة الصوت والترفيه، تشتمل Chery Arrizo 5 2023 أيضًا على عجلة قيادة متعددة الوظائف وشاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات وفتحة سقف كهربائية عالية الجودة ومعدات أخرى.

أسعار شيري اريزو 5

الفئة الأولى Chery Arrizo 5 بقيمة 235 ألف جنيه .

الفئة الثانية هي Chery Arrizo 5 بقيمة 260 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Chery Arrizo 5 بقيمة 275 ألف جنيه .