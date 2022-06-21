قوة ومتانة واستهلاك قليل للوقود.. تعرف على مواصفات وأسعار سيارة تويوتا راف فور Toyota RAV4 2022 في السعودية

المحركات:

*المحرك الأول:

ـ محرك يتميز بأنه يكون رباعي في الأسطوانات كما أن سعتة 2.5 لتر.

ـ السرعة القصوى نجدها 200 كيلومتر في الساعة.

ـ يتمتع المحرك بقوة تقدر ب203 حصان / 6600 دورة في الدقيقة كما أننا نجد أن عزم دوران لسيارة سيارة تويوتا راف فور 249 نيوتن متر / 5000 دورة في الدقيقة.

ـ ونجد أن ناقل حركة أوتوماتيكي يكون بثماني سرعات.

ـ حيث نجد السرعة من 0 إلى 100 كلم / س في 8.5 ثانية.

*المحرك الثاني:

ـ يأتي 2022 RAV4 Hybrid بمحرك يتميز بأنه رباعي الأسطوانات ونجد أن سعة 2.5 لتر ومحركين كهربائيين.

ـ ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT).

214-219 حصان / 5700 دورة في الدقيقة كما أن عزم الدوران 221 نيوتن.متر / 3600-5200 دورة في الدقيقة.

ـ وقت التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة هو 8.1 ثانية.

ـ سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

*المحرك الثالث:

ـ هذا المحرك هو رباعي الأسطوانات ونجد أن سعته 2.0 لتر.

ـ سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

ـ له قوة 170 حصان / 6600 دورة وذلك في الدقيقة كما أننا نجد أن عزم دوران 203 نيوتن.متر / 4400-4900 دورة في الدقيقة.

ـ ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT).

ـ وقت التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة 9.7 ثانية.

*مواصفات الميكانيكية للسيارة:

ـ يمكنك الاختيار بين الدفع بالعجلات الأمامية أو الدفع الرباعي، حسب الطراز.

ـ طراز البنزين لديه قدرة سحب تتراوح بين 680 و 1587 كجم، في حين أن RAV4 Hybrid يمكنه سحب ما يصل إلى 793 كجم.

ـ يأتي 2022 RAV4 مزودًا بنظام تحديد التضاريس والتحكم في وضع القيادة (اقتصادي / عادي / رياضي).

*استهلاك الوقود في تويوتا راف فور 2022:

ـ المحرك الأول: 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

ـ المحرك الثاني: 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

ـ المحرك الثالث: 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

ـ تم تجهيز جميع طرازات RAV4 2022 بخزان وقود سعة 55 لترًا، بمدى يصل إلى 700 كيلومتر لطراز البنزين و 933 كيلومترًا للطراز الهجين.