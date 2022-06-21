انت الان تتابع خبر قوة ومتانة واستهلاك قليل للوقود.. تعرف على مواصفات وأسعار سيارة تويوتا راف فور Toyota RAV4 2022 في السعودية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توجد الكثير من المميزات في سيارة تويوتا راف فور Toyota RAV4 2022 حيث أنها اقتصاد جيد في استهلاك الوقود وقيادة مريحة وذات مقصورة شحن كبيرة كما أن مقصورة ركاب فسيحة ويوجد لائحة طويلة من أنظمة مساعدة السائق
المحركات:
*المحرك الأول:
ـ محرك يتميز بأنه يكون رباعي في الأسطوانات كما أن سعتة 2.5 لتر.
ـ السرعة القصوى نجدها 200 كيلومتر في الساعة.
ـ يتمتع المحرك بقوة تقدر ب203 حصان / 6600 دورة في الدقيقة كما أننا نجد أن عزم دوران لسيارة سيارة تويوتا راف فور 249 نيوتن متر / 5000 دورة في الدقيقة.
ـ ونجد أن ناقل حركة أوتوماتيكي يكون بثماني سرعات.
ـ حيث نجد السرعة من 0 إلى 100 كلم / س في 8.5 ثانية.
*المحرك الثاني:
ـ يأتي 2022 RAV4 Hybrid بمحرك يتميز بأنه رباعي الأسطوانات ونجد أن سعة 2.5 لتر ومحركين كهربائيين.
ـ ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT).
214-219 حصان / 5700 دورة في الدقيقة كما أن عزم الدوران 221 نيوتن.متر / 3600-5200 دورة في الدقيقة.
ـ وقت التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة هو 8.1 ثانية.
ـ سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.
*المحرك الثالث:
ـ هذا المحرك هو رباعي الأسطوانات ونجد أن سعته 2.0 لتر.
ـ سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.
ـ له قوة 170 حصان / 6600 دورة وذلك في الدقيقة كما أننا نجد أن عزم دوران 203 نيوتن.متر / 4400-4900 دورة في الدقيقة.
ـ ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT).
ـ وقت التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة 9.7 ثانية.
*مواصفات الميكانيكية للسيارة:
ـ يمكنك الاختيار بين الدفع بالعجلات الأمامية أو الدفع الرباعي، حسب الطراز.
ـ طراز البنزين لديه قدرة سحب تتراوح بين 680 و 1587 كجم، في حين أن RAV4 Hybrid يمكنه سحب ما يصل إلى 793 كجم.
ـ يأتي 2022 RAV4 مزودًا بنظام تحديد التضاريس والتحكم في وضع القيادة (اقتصادي / عادي / رياضي).
*استهلاك الوقود في تويوتا راف فور 2022:
ـ المحرك الأول: 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.
ـ المحرك الثاني: 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.
ـ المحرك الثالث: 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.
ـ تم تجهيز جميع طرازات RAV4 2022 بخزان وقود سعة 55 لترًا، بمدى يصل إلى 700 كيلومتر لطراز البنزين و 933 كيلومترًا للطراز الهجين.