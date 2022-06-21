نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا فور رنر 2023 Toyota 4runner مواصفات سيارة تويوتا الجديدة وسعرها المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة تويوتا اليابانية في الإحتفال السنوي إطلاق سيارة تويوتا فور رنر 2023 Toyota 4runner الجديدة، وهي مصنفة ضمن فئة سيارات SUV للدفع الرباعي المميزة، تتمتع السيارة بمواصفات تمنحها القوة والسرعة والإنطلاقة المذهلة، ولذلك الفئة الأكثر إنجذابًا لها هي فئة الشباب المفعمة بالقوة والطاقة، وتناسب السيارة وفقًا لمواصفاتها جميع أنواع الطرق، وبالتالي فهي تصلح تمامًا لرحلات السفاري والتخييم، كما تتمتع السيارة بتصميم فخم وجذاب متوفرة بعدة ألوان قوية وهي أسود أسود منتصف الليل، اللون الأبيض، وأحمر برشلونة الجريء، بينما مطعمة بلمسات معدنية كإضافة فاخرة للمزيد من الحماية في الشبكة الأمامية، وفيما يلي أهم مواصفاتها الداخلية والخارجية، إلى جانب سعرها وفقًا للآراء الخبراء.

سيارة تويوتا فور رنر 2023 Toyota 4runner

من أهم مميزات سيارة تويوتا 4 رنر موديل عام 2023 هي المقصورة الداخلية، فهي تتميز بالإتساع والرحابة الداخلية لتسع حتى 7 أفراد، وتوفر لجميع ركاب الصف الأمامي والخلفي والوسط أيضًا أنظمة للسلامة والراحة بمواصفات قياسية، ومن أهم مميزات المقصورة الداخلية.

المقاعد مصنوعة من جلد فاخر يتمتع بالجودة والقوة ويضفي المزيد من الفخامة على التصميم الداخلي للسيارة.

مطعمة بلمسات برونزية لإضافة المزيد من الفخامة والأناقة، ونجد ذلك بوضوح في المقاعد وناقل الحركة بجوار السائق.

مزودة بفرش خاص للأرضية يحمل شعار الذكرى الأربعين للشركة، وكذلك مساند الرأس.

المقصورة الداخلية مصممة بفتحة سقف بانورامية لإضفاء المزيد من أجواء المرح.

مواصفات تويوتا فور رنر 2023

تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي وهو ما يدعمه محرك تقليدي مكون ممن 6 اسطوانات، مع إمكانية الإختيار بين نظامي الدفع الخلفي والدفع الرباعي.

يدعم المحرك ناقل السرعة الأوتوماتيكي المكون من 5 سرعات مختلفة.

يولد المحرك 6 سلندر قوة 270 حصان، بينما سعة المحرك تبلغ 4.0 لتر.

يصل عزم الدوران كذلك حتى 337 نيوتن/متر.

سعر toyota 4runner 2023 في السعودية

صرحت شركة تويوتا اليابانية عن إنتاجها المحدود لسيارة فور رنر موديل عام 2023 الجديد، إذ أنه من المقرر أن تنتج الشركة حوالي 4040 نسخة فقط منها، ولم تصرح فعليًا بالسعر المقرر للسيارة إلى حين إقتراب طرحها بالأسواق وذلك بحلول نهاية العام الجاري، بينما يرى خبراء السيارات أن سعر السيارة وفقًا للمواصفات المعروضة قد يبدأ من 37000 دولار أمريكي أي ما يعادل 138.831 ألف ريال سعودي، وسوف يتضح ذلك بحلول خريف عام 2022.