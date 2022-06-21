المتألقة دائما..مواصفات سيارة تويوتا راف فور Toyota RAV4 2022 في السعودية

تعد سيارة تويوتا راف فور Toyota RAV4 2022 واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي المدمجة وأكثرها اكتمالاً حتى الآن، تتميز تويوتا راف 4 2022 بمساحتها الداخلية الفسيحة المليئة بالمواد الفاخرة والكثير من المعدات القياسية، بينما يوفر محركها الوحيد رباعي الأسطوانات توفيرًا جيدًا في استهلاك الوقود، يوجد إذا كنت جادًا بشأن توفير الوقود، سيبدأ سعر السوق 2022 Toyota RAV4 من 26975 دولارًا وستباع في السعودية مقابل 96.485 ريالًا، بحسب شركة عبد اللطيف جميل للسيارات.

مميزات سيارة تويوتا راف فور Toyota RAV4 2022

هناك الكثير من المميزات في سيارة تويوتا راف فور Toyota RAV4 2022 حيث أنها اقتصاد جيد في استهلاك الوقود وقيادة مريحة وذات مقصورة شحن كبيرة كما أن مقصورة ركاب فسيحة ويوجد لائحة طويلة من أنظمة مساعدة السائق

محركات تويوتا راف فور 2022

المحرك الأول

محرك يتميز بأنه يكون رباعي في الأسطوانات كما أن سعتة 2.5 لتر.

السرعة القصوى نجدها 200 كيلومتر في الساعة.

يتمتع المحرك بقوة تقدر ب203 حصان / 6600 دورة في الدقيقة كما أننا نجد أن عزم دوران لسيارة سيارة تويوتا راف فور 249 نيوتن متر / 5000 دورة في الدقيقة.

ونجد أن ناقل حركة أوتوماتيكي يكون بثماني سرعات.

حيث نجد السرعة من 0 إلى 100 كلم / س في 8.5 ثانية.

المحرك الثاني

يأتي 2022 RAV4 Hybrid بمحرك يتميز بأنه رباعي الأسطوانات ونجد أن سعة 2.5 لتر ومحركين كهربائيين.

ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT).

214-219 حصان / 5700 دورة في الدقيقة كما أن عزم الدوران 221 نيوتن.متر / 3600-5200 دورة في الدقيقة.

وقت التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة هو 8.1 ثانية.

سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

المحرك الثالث

هذا المحرك هو رباعي الأسطوانات ونجد أن سعته 2.0 لتر.

سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

له قوة 170 حصان / 6600 دورة وذلك في الدقيقة كما أننا نجد أن عزم دوران 203 نيوتن.متر / 4400-4900 دورة في الدقيقة.

ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT).

وقت التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة 9.7 ثانية.

مواصفات الميكانيكية للسيارة