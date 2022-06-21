برخص التراب.. ارخص سيارات مستعملة في السعودية بـ6 الف ريال سعودي حالات ممتازة من المالك

سيارات مستعملة في السعودية، يتساءل الكثير من الأشخاص عن أفضل سيارة مستعملة بإمكانيات عالية وبأسعار مناسبة ومعقولة ومن أين يمكنه الحصول عليها، ولذلك قام سوق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية بتجميع حزمة كبيرة من السيارات المستعملة يمكن أن يحصل عليها أي شخص، فالسيارات المستعملة لا عيب بها ولا يعني وجودها في سوق المستعمل أن هناك خطأ، بل أنه يتم توفير الكثير وأفضل السيارات في هذه السوق وسنقدم لكم مواصفات بعض من هذه السيارات.

ارخص سيارات مستعملة في السعودية

1. سيارة تويوتا كورولا 2013

تعد سيارة تويوتا كورولا موديل 2013م من السيارات التي لها مكانة في نفوس المشترين ومن أبرز مواصفاتها:-

عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة أن تقطعها 254 ألف كيلو متر.

تعمل السيارة بنظام الجر الأمامي بوقود البنزين وناقل حركة أوتوماتيكي.

تتكون السيارة من أربعة أبواب ولونها الخارجي فضي.

تتوفر السيارة في القصيم بسعر 9 آلاف ريال سعودي.

2. سيارة تويوتا كورولا 2006

تم إصدار هذه السيارة في اليابان في بداية عام 2006م وقامت بإصدارها في جميع الأسواق وتتميز السيارة بكل مما يلي:-

سنة صنع السيارة 2006م وتقطع مسافة قدرها 387 ألف كيلو متر.

السيارة متوفرة في الرياض بسعر 6 آلاف ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي وتعمل السيارة بوقود البنزين.

لون السيارة من الخارج أبيض وتتكون من أربعة أبواب.

3. سيارة تويوتا كورولا 2010

بالنسبة إلى سيارة تويوتا كورولا فهي من أشهر السيارات اليابانية المقدمة من تويوتا وتتميز بما يلي:-

سنة إصدار السيارة 2010م.

عدد الكيلو مترات التي تقطعها السيارة 116 ألف كيلو متر.

نوع ناقل الحركة التي يعمل به الموتور أوتوماتيكي.

تعمل السيارة بوقود البنزين.

تتكون السيارة من أربعة أبواب.

لون السيارة الخارجي فضي.

سعر بيع السيارة 10 آلاف ريال سعودي في الرياض.

4. سيارة تويوتا كورولا 2013

في عام 2013م تم تقديم سيارة تويوتا كورولا 2013م والتي تم تصنيفها واحدة من أفضل السيارات ومن أهم مواصفاتها:-