وحش السيارات الفخم وصل..مواصفات ومميزات سيارة لاند كروزر برادو 2023 الجديدة كلياً وأسعارها في بعض البلاد

مواصفات ومميزات سيارة لاند كروزر برادو 2023 الجديدة كلياً وأسعارها في في بعض البلاد، قامت شركة تويوتا بالإعلان عن سيارة لاند كروزر برادو 2023 الشكل الجديد حيث أنها من السيارات التي تمت صناعتها بدقة عالية لكي تناسب جميع الأماكن، فهي تناسب محبي الرياضة، وتسير معهم أصعب الطرق والأماكن، كما أن سرعتها عالية للغاية، كما أن تصميمها رائع للغاية، وهو يجذب الجميع، وقد تم تطويرها لكي تبدو مثالية، وتكتسح جميع سيارات السوق عند نزولها في نهاية العام.

مواصفات ومميزات سيارة لاند كروزر برادو 2023

السيارة لها العديد من المواصفات التي تجعلها في مقدمة السيارات، ومنها:

النسخة الأولى من السيارة تعمل بالوقود، بينما الفئة الثانية منها تعمل بطريقة هجينة.

السيارة تحتوي على محرك ثماني الاسطوانات أو سداسي الاسطوانات.

السيارة تحتوي على محرك ديزل تيربو، وهو مزدوج، كما أن السعة الخاصة به تبلغ 3,3 لتر، ويوجد بها محركات كهربائية هجينة.

السيارة تتميز بأنها تحتوي على شبكة أمامية عمودية، ويوجد بها مصابيح للضباب مزينة ببعض الخطوط التي تتميز باللون الأسود، ومصابيح امامية مطورة.

السيارة تحتوي على شبكة جديدة للسقف لونها اسود، وهي تساعدك على حمل الأمتعة الثقيلة.

السيارة من الداخل واسعة، وهذا ما يجعلها مريحة للجميع، المقصورة الداخلية الخاصة بالسيارة تحتوي على العديد من الترقيات التي تتميز بألوانها الجديدة.

طول السيارة يبلغ 4850، وعرضها يبلغ 1980.

السيارة تحتوي على الكثير من الكماليات والتجهيزات الخارجية والداخلية، ونظام التحكم الخاص بها يعمل في المناخ ذات المناطق الثلاثية.

يوجد في السيارة خدمات ترفية، ويوجد بها سبعة مقاعد مغلفة من الجلد المتين

السيارة تدعم نظام أندرويد أوتو و آبل كار.

ينتظر الجميع ظهور هذه السيارة الرائعة في الاسواق، حيث متوقع ظهورها في نهاية العام.

درجة ثبات السيارة عالية للغاية ولا مثيل لها.

سعر سيارة لاند كروزر برادو 2023 الشكل الجديد

يتوقع أن يكون سعر السيارة في الأسواق كما يلي: