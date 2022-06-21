افضل السيارت الحديثة.... سيارة تويوتا كأمري الحديثة 2023 أهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها

سيارة تويوتا كأمري الحديثة 2023 ،تعد سيارة تويوتا كأمري 2023 من سيارات الجيل الجديد المطور من شركة تويوتا التي تدخل في منافسة قوية مع العديد من شركات السيارات بتلك السيارة، شمل تويوتا كأمري 2023 العديد من التعديلات عن الإصدارات السابقة على مستوى الشكل الخارجي الذي يتميز بالرقي والجمال، وتشتهر تلك السيارة بجذب العملاء لشرائها في السعودية أو دول الخليج العربي ونستعرض معكم أهم التفاصيل عن السيارة وإمكانياتها المتميزة.

سيارة تويوتا كأمري الحديثة 2023

قد تتميز سيارة تويوتا كأمري 2023 بالعديد من المواصفات والمميزات ومن أهم هذه المميزات هي –

مواصفات سيارة تويوتا كأمري 2023

تشمل سيارة تويوتا كأمري 3 خيارات من المحركات المختلفة يمكن اختيار الأفضل بينها لراحة العميل.

المحرك الأول للسيارة يعمل بقوة تصل إلى 209 حصان، ومكون من 4 أسطوانات.

بينما المحرك الثاني مكون من 6 أسطوانات وتصل قوته إلى 305 حصان ويعطي السيارة قوة كبيرة للسير مسافات طويلة.

المحرك الثالث هو الأحداث من بين الثلاث محرك وتبلغ قوته 211 حصان وهو محرك كهربي مميز.

يقدر معدل استهلاك السيارة للوقود بنحو 22.1 كيلومتر لكل لتر وهي بذلك موفرة في استهلاك الوقود.

مميزات تويوتا كأمري 2023 الموديل الجديد

يوجد بها فوانيس إضاءة تمنحها شكل جميل وراقي وإضاءة عالية الجودة.

إطارات السيارة ممتازة حيث صنعت من مادة الألومنيوم الشديد التحمل.

يبلغ مقاس العجلات 19 بوصة.

تحتوي على أزرار تحكم تسهل من التحكم في عمل السيارة.

تشمل كابينة السيارة العديد من وسائل الترفيه مثل احتوائها على شاشة لمس بمقاس 7 بوصة.

تأتي سيارة تويوتا كأمري 2023 بأغطية مرايا جانبية سوداء اللون وواجهة أمامية بطلاء أسود لمزيد من فخامة المظهر.

تشمل نظام فرامل يعمل أوتوماتيكياً، ونظام توزيع للرؤية.

بها عدة أنظمة للأمان مثل نظام تحديد مسار الحركة الذي يزيد من ثبات السيارة على مختلف أنواع الطرق.

أسعار سيارة تويوتا كأمري 2023 الموديل الجديد