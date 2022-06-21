السيارة الروسي الفخمة ...سيارة لادا نيفيا lada niva2022 اهم مواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول

سيارة لادا نيفيا lada niva2022 اهم مواصفاتها، نقدم لكم مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفيا 2022 وأسعارها حيث أنها من أفضل السيارات الروسية التي تتميز بعجلات ذات دفع رباعي حيث أنها تتميز بأن لها شكل جذاب ورائع، وهي تجمع بشكلها الرائع بين الأذواق العصرية والكلاسيكية، فهي من السيارات التي تتمتع بطراز قديم، وهي ظهرت منذ بداية عام 1977، وتم تحديثها في الفترة الأخيرة لكى تصبح من أروع السيارات الموجودة في الساحة.

سيارة لادا نيفيا lada niva 2022 اهم مواصفاتها

هذه السيارة الرائعة لها العديد من المواصفات التي تجعلها مثالية، ومنها:

السيارة تتميز بأن لها عجلات مصنوعة من أفضل أنواع البلاستيك الذي لا يقبل الكسر.

السيارة تدعم خاصية ابل كار، وأند رويد أوتو.

السيارة تحتوي على 2 موتور، الأول منها تبلغ السعة الخاصة به 1600 سي سي، وقوته 114 حصان.

ثاني موتور في السيارة تبلغ السعة الخاصة به 2000 سي سي، ومقدار القوة الحصانية الخاصة به تبلغ 186 حصان.

السيارة يوجد بها خاصية البلوتوث، وكذلك نقطة اتصال ألواي فاي، وأيضًا نقطة الشحن الخاصة بالهواتف الذكية، فهي تحتوي على ستة من الناقلات المختلفة.

السيارة تعمل بنظام الحقن الإلكتروني للفرامل، وهي تحتوي على الفرامل التي تمنع الانغلاق، وهي من نوع غي بي أس.

السيارة يبلغ مقاس الجنوط الخاص بعجلاتها مقدار 15 بوصة.

يوجد في السيارة مخارج إي يو اكس، وكذلك منافذ يو أس بي.

عيوب سيارة لادا نيفيا 2022

سيارة لادا نيفيا يوجد بها بعض العيوب، وهي تتمثل فيما يلي:

الحقيبة الخاصة بالسيارة صغيرة الحجم.

بالرغم من أن حجم السيارة من الخارج كبير إلا أنها من الداخل ذات حجم صغير.

الثبات الخاص بالسيارة ضعيف، وبالأخص عندما تسير في بعض الطرق السريعة.

ومن هنا يمكننا القول أنه لا يوجد أفضل من هذه السيارة موجود في الأسواق السعودية وعليها إقبال كبير، لذلك لا تترددوا في الحصول عليها.

سعر سيارة لادا نيفيا 2022

يتفاوت سعر السيارة من مكان لآخر، وهذا كما يلي: