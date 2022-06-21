اقوى وأرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 من شركة الجبر لأكثر من فئة بدون دفعة أولى

اقوى وأرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 من شركة الجبر ، توفر لك شركة الجبر عروض تقسيط جبارة خاصة بالتقسيط للسيارات، لمن يرغب في امتلاك السيارة بكل بساطة مع التقسيط المريح للغاية، وحيث أن وجدنا العديد من الأشخاص الذين يريدون امتلاك السيارة بأسعار مناسبة منها سيارات كيا المناسبة للجميع باكثر من فئة، والي يتم تقديمها المتنوعة بكل سهولة مع المحافظة عليها للكثير من السنوات لذلك يكون دائمًا الاختيار على سيارات كيا 2022، والتي قد أصبحت من أشهر أنواع السيارات بالعالم، وقد تنتشر بدرجة كبيرة في الأسواق العربية، لذا قد أعلنت شركة الجبر للسيارات عن عروض كيا 2022، والتي سوف نتحدث عنها باستفاضة عن عروض سيارات كيا الجبر.

اقوى وأرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 من شركة الجبر

سوف يتم تقديم أكثر من عرض للتمتع بتقسيط سيارة كيا من شركة الجبر:ـ

عروض سيارة كيا سيلتوس 2022

سيارة سيدان ذات حجم متوسط وتصميم رياضي رائع، ويبلغ قيمة القسط الشهري قد تصل نحو 1069 ريال، إلى جانب الحصول على عامين مجانًا للصيانة.

ويتم سداد الأقساط على مدار 60 شهر وهذه تكون أطول فترة سداد.

تقسيط كيا سونيت 2022

السيارة يوجد بها طاحونة ديزل ذات سعة 1,5 لتر ومتوفر بها خمس سرعات وأكثر قد تصل حتى 7 سرعات.

محرك يدعم العمل بالبنزين، وذات سعة 1,2 لتر كما أنها يبلغ سعة محرك البنزين 1,0 لتر مع وجود شاحن توربيني.

السيارة متاحة ، ويبلغ قسط السيارة الشهري 1008 ريال سعودي لمدة تصل حتى 60 شهر.

عروض كيا 5 2022

سيارة رائعه الشكل والحجم بحجم متوسط مصنفة من بين السيارات الراقية المتميزة، ذلك السيارة متوفرة بقسط شهري 1260 ريال إلى جانب عامين مجانًا للصيانة.

ويمنحك أطول فترة سداد

سيارة كيا سيراتو 2022 ال اكس