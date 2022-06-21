نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى وأرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 من شركة الجبر لأكثر من فئة بدون دفعة أولى في المقال التالي
اقوى وأرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 من شركة الجبر ، توفر لك شركة الجبر عروض تقسيط جبارة خاصة بالتقسيط للسيارات، لمن يرغب في امتلاك السيارة بكل بساطة مع التقسيط المريح للغاية، وحيث أن وجدنا العديد من الأشخاص الذين يريدون امتلاك السيارة بأسعار مناسبة منها سيارات كيا المناسبة للجميع باكثر من فئة، والي يتم تقديمها المتنوعة بكل سهولة مع المحافظة عليها للكثير من السنوات لذلك يكون دائمًا الاختيار على سيارات كيا 2022، والتي قد أصبحت من أشهر أنواع السيارات بالعالم، وقد تنتشر بدرجة كبيرة في الأسواق العربية، لذا قد أعلنت شركة الجبر للسيارات عن عروض كيا 2022، والتي سوف نتحدث عنها باستفاضة عن عروض سيارات كيا الجبر.
اقوى وأرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 من شركة الجبر
سوف يتم تقديم أكثر من عرض للتمتع بتقسيط سيارة كيا من شركة الجبر:ـ
عروض سيارة كيا سيلتوس 2022
- سيارة سيدان ذات حجم متوسط وتصميم رياضي رائع، ويبلغ قيمة القسط الشهري قد تصل نحو 1069 ريال، إلى جانب الحصول على عامين مجانًا للصيانة.
- ويتم سداد الأقساط على مدار 60 شهر وهذه تكون أطول فترة سداد.
تقسيط كيا سونيت 2022
- السيارة يوجد بها طاحونة ديزل ذات سعة 1,5 لتر ومتوفر بها خمس سرعات وأكثر قد تصل حتى 7 سرعات.
- محرك يدعم العمل بالبنزين، وذات سعة 1,2 لتر كما أنها يبلغ سعة محرك البنزين 1,0 لتر مع وجود شاحن توربيني.
- السيارة متاحة ، ويبلغ قسط السيارة الشهري 1008 ريال سعودي لمدة تصل حتى 60 شهر.
عروض كيا 5 2022
- سيارة رائعه الشكل والحجم بحجم متوسط مصنفة من بين السيارات الراقية المتميزة، ذلك السيارة متوفرة بقسط شهري 1260 ريال إلى جانب عامين مجانًا للصيانة.
- ويمنحك أطول فترة سداد
سيارة كيا سيراتو 2022 ال اكس
- السيارة تتمتع بوجود محرك دوران قد تبلغ قوة السيارة الخاصة تبلغ 178 نيوتن لكل متر والقوة الناتجة من السيارة تبلغ نحو 146 حصان.
- السيارة متوفرة بناقل حركة أتوماتيك ويوجد بها رباعي اسطوانات.
- السيارة متاح بقسط شهري يبلغ نحو 1,069 ريال سعودي، ويتم القيام بدفع مقدم يبلغ نحو 8,309 ريال سعودي بقسط لمدة 60 شهر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوى وأرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 من شركة الجبر لأكثر من فئة بدون دفعة أولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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