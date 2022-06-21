نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش وصل اقوي سيارة يابانية Toyota Camry.. تويوتا كامري الجديدة 2023 مواصفاتها عالمية واسعارها خيالية في المقال التالي

كشفت أسواق المملكة العربية السعودية للسيارات عن وصول سيارة تويوتا كامري 2023 إلى جميع أسواقها للسيارات الجديدة، تعد سيارة تويوتا موديل 2023 هي من أكثر السيارات التي تحتل الساحة في الفترة الحالية وخاصة وأنها من سيارات تويوتا اليابانية الأعلى موثوقية بلا منافس، وتتميز هذه السيارة بهيكل خارجي جذاب ليس به تعديلات جديدة عن الأشكال المتعارف عليها تمامًا ولكن هو من الأشكال التي تنال وتثير إعجاب الكثيرين. إمكانيات سيارة تويوتا كامري 2023 وأهم مواصفاتها هيكل السيارة الخارجي مناسب للكثير من الأذواق وارتفاع السيارة عن الأرض مناسب جدًا وخاصة عند الصدمات والاحتكاك بالأرض.

مصابيح السيارة للإضافة النهارية والليلية تعمل بتقنية الـ LED وتقنية DRLs ومقاس جنوط عجلات السيارة يصل إلى 19 بوصة.

في فئات السيارة الأعلى تجهيزًا تحتوي على عادم مزدوج وهيكل السيارة الخارجي مزود بإضافات باللون الأسود اللامع المطلي بالكروم.

تحتوي السيارة على فتحة من السقف بانورامية ومساحات تساعد في استشعار المطر والمرايا الجانبية للسيارة يتم طيّها بشكل كهربي.

محرك السيارة قوي يتكون من ست أسطوانات ومن السيارة يتوفر منها النسة النايت شيد والTRD ومتوفر منها نسخة تحتوي على محرك هجين.

السيارة يتوفر منها اللون الأسود والأزرق حتى الآن ومقاس شاشة عرض المعلومات الترفيهية والمعلوماتية مقاسها 8 بوصة وتعمل باللمس.

إطار عجلات السيارة مطلي بالكروم ومصنوع من مواد غير قابلة للكسر وصندوق السيارة الخلفي كبير في الحجم ويتسع إلى عدد كبير من الأمتعة. عيوب تويوتا كامري لعام 2023م مواد المقصورة الداخلية المصنوعة منها مصنوعة من مواد رديئة الجودة ومن القماش السهل الاتساخ.

المحرك يتكون من عدد أسطوانات قليلة مقارنة بحجم السيارة وإمكانياتها وأسعارها المتوفرة بها في الأسواق. سعر تويوتا كامري موديل 2023م أسعار السيارة تختلف بحسب الفئة وبحسب التجهيزات وجاءت أسعار السيارة كالآتي:- إل إي سعرها وصل إلى 101 ألف ريال سعودي.

بينما فئة إس إي سعرها حوالي 108 ألف ريال سعودي.

والفئة إل إي الهجينة سعرها يبدأ من 112 ألف ريال سعودي.

وجاءت أسعار فئة إس إي الهجينة بحوالي 116 ألف ريال سعودي.

سعر الفئة إكس إل إي وصل سعرها إلى 120 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة الوحش وصل اقوي سيارة يابانية Toyota Camry.. تويوتا كامري الجديدة 2023 مواصفاتها عالمية واسعارها خيالية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوحش وصل اقوي سيارة يابانية Toyota Camry.. تويوتا كامري الجديدة 2023 مواصفاتها عالمية واسعارها خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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