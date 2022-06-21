أسطورة اليابان .. الجيل الجديد من سيارة تويوتا سيينا 2023 في السعودية بمواصفات واسعار جبارة وخارقة

كما ان السيارة تحتوي على مواصفات قياسية جعلت للسيارة مكانة كبيرة ين محبين سيارات تويوتا، حيث أن شركة تويوتا اليابانية جاءت بتصميم خارجي لسيارة مستوحاه من تصميم القطار السريع الياباني.

كما أنه في الإصدار السابق لسيارة تويوتا سيينا 2022 فقد تمتعت السيارة بمواصفات وجيدة ووسائل أمن وسلامة، ومن المتوقع أن تكون مواصفات السيارة افضل.

وسوف نتعرف اليوم عن مواصفات وأسعار سيارة سيينا 2023 وسعرها في المملكة العربية السعودية.

اليابانى وحلاوتة.. الجيل الجديد من سيارة تويوتا سيينا

السيارة متاحة بتصميم راقي من الخارج وعلى الرغم من أنها ليست من فئة سيارات الميني.

المصابيح الموجودة في السيارة ذات تصاميم جذابة وأكثر جراءة وقوي مستوحى من العدوانية وتعمل بشكل أتوماتيك خلال الإيقاف أو التشغيل.

قد تم تصميم السيارة من الداخل بشكل احترافي وبخامات راقية وذات جودة عالية.

السيارة يوجد بها ثماني مقاعد ومقسمه من الداخل بنحو 3 صفوف متنوعة ويكون من السهل الوصول للصف الأخير.

مساحة التخزين شاسعة قد تصل حتى 5 قدم، وعند القيام بطي الصف الأخير سوف تتمكن من الحصول على مساحة أكبر قد تصل حتة 75,5 قدم مكعب.

نظام عمل محرك السيارة هجين ولا تستهلك كميات كبيرة من الوقود.

توفر نسبة القوة والطاقة المستخدمة خلال القيادة.

مميزات السيارة من الداخل

قد تن تنجيد المقاعد من أجود أنواع الأقمشة والمقاعد الأمامية تتميز بتقنية التدفئة والتبريد.

السيارة يوجد بها شاشة تعمل بتقنية اللمس بسعة 9 بوصة وأبل كاري والاندرويد وراديو للقمر الصناعي بدقة عالية.

به نظام اتصال بداخل السيارة ومتوفر بها شاحن لاسلكي والتحكم الأتوماتيك بالمناخ رباعي المناطق ومزودة بفتحة سقف تعمل بالكهرباء.

مقاعد خاصة للأطفال بالسيارة ومثبت ربط للمقاعد الخلفية.

أسعار سيارة تويوتا سيينا 2022