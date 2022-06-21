وحش السيارت الرياضية... سيارة تويوتا كورولا 2023 أهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخارقة

سيارة تويوتا كورولا 2023 أهم مواصفاتها، انتشر الحديث في الآونة الأخيرة عن سيارة تويوتا كورولا 2023 الجديدة التي سيتم طرحها في الأسواق عن قريب، حيث أنها من السيارات الرائعة التي تتميز بكماليات رائعة، وإمكانيات لا مثيل لها، فهي تتميز بأنها تتحمل الضغط، والسير عليها بشكل متواصل لمسافات طويلة، كما انها مناسبة لجميع الطرق المتعرجة والمستقيمة، للك لا تترددوا في تجربتها فهو مميزة للغاية.

سيارة تويوتا كورولا 2023 أهم مواصفاتها

مميزات سيارة تويوتا كورولا 2023

تتميز هذه السيارة الرائعة بالعديد من المميزات، ومنها:

تحتوي على العديد من معدلات الأمان، وهي تحتوي على وسائد هوائية، ومنها وسادة للراكب الأمامي والسائق.

يوجد بالسيارة حزام أمان خلفي وأمامي كما أنها تحتوي على كاميرات للرؤية الخلفية، وكذلك حساسات للركن.

سعر السيارة المبدئي الذي يتوقعه الجميع هو 76 ألف ريال سعودي، وقد يصل إلى 92 ألف ريال سعودي، حسب الفئة.

أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2023

تتمتع هذه سيارة تويوتا كورولا 2023 الرائعة بالعديد من المواصفات المثالية، ومنها:

تحتوي على العديد من المحركات، الأول تبلغ سعته 1,5 لتر، وهو يتميز بوجود أسطوانات رباعية، وقوته تبلغ 119 حصان.

المحرك الثاني الخاص بالسيارة تبلغ سعته 2 لتر، وهو رباعي الأسطوانات، كما أنه يتمتع بقوة تبلغ 168 حصان.

المعدل الخاص بتسارع السيارة يبلغ من 0 إلى 100 كم/ في الساعة، والزمن الخاص به يبلغ قدره 8,1 ثانية.

المقصورة الداخلية الخاصة بالسيارة يوجد بها العديد من المواصفات العالية.

الأزرار الخاصة بالتحكم في السيارة موجودة من خلال عجلة القيادة، وتحتوي السيارة على شاشة للعرض تبلغ 7 بوصة، وهي تعمل باللمس.

تحتوي السيارة على مكيف هوائي قوي، وهو يضمن أن يتم توزيع الهواء بالكامل في السيارة، وهي تحتوي على فتحة للسقف تتميز فئة عالية.

تتميز السيارة بأن شكلها انسيابي للغاية، ويوجد بها بعض المصابيح الخلفية والأمامية من نوع ليد.

السيارة تحتوي على بعض المرأيات الكهربائية، كما يوجد بها سخانات خارجية تمنع التكون للذباب.

مظهر السيارة من الأمام غاضب فالجميع يسميها الوجه الغاضب، وهذا ما يجعل لها ريح قوي عند السير في أصعب الطرقات الموجودة.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2023