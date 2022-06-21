الوحش الروسي يعود من جديد سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية تتألق بمميزات وخصائص رائعة Lada Neva Car، فإن سيارة لادا نيفا 2022 الشهيرة بلقب الوحش الروسي وهي من أكثر السيارات العملاقة فخامة، وقد قامت شركة أفتوفاز الروسية بإطلاقها عند الإعلان عن سيارتها الجديدة التي تسمى “لادا برونتو” ويعد هذا النوع من سيارات الدفع الرباعي، وقد تم إطلاق السيارة في أروع تصاميمها الجذابة جداً فهي تجمع بين الحياة العصرية والكلاسيكية في نفس السيارة، فهذا النوع من التصاميم أصبح رائجا خاصة بين الفئات الشبابية، وكان أول إصدار للسيارة في عام 1977م وعملت تلك الشركة الروسية على تقديم العديد من التطويرات لتتميز السيارة مرة أخرى بين منافسيها وتكون هي المرغوبة لدى الجميع.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 Lada Neva

تتميز سيارة لادا الجديدة بمجموعة من المميزات الرائعة والتي ترفع من مستوى السيارة وسعرها في السوق وشعبيتها أيضا إليكم هذه المميزات:

تمتلك سيارة لادا نيفا 2022 محرك يعمل بناقل حركة يعمل يدوي.

وبها أيضا محرك ثاني مزود بناقل حركة أوتوماتيكي وبحد أقصى ينتقل إلى 6 سرعات.

يتميز المحرك الأول بوصول سعته إلى 1600 سي سي وبقوة 114 حصان.

وبالنسبة للمحرك الثاني للسيارة سعته تصل إلى 2000 سي سي وبقوة 168 حصان تقريباً.

مميزات إضافية لسيارة لادا نيفا Lada Neva الجديدة

لا يقتصر تميزها على المحركات فقط بل وأيضا تأتي بهذه المميزات العصرية الحديثة:

تأتي السيارة مزودة بميزة البلوتوث وأهم ما يجعلها عصرية أكثر أنه بها نقطة اتصال واي فاي.

كنا أنها تأتي بمخرج شحن للهواتف الذكية لاسلكياً.

بالإضافة إلى دعمها لخاصيتين “أندرويد أوتو” و”ابل كار بلاي”.

كما أنه تم صناعة عجلاتها بمادة البلاستيك الغير قابل للكسر.

أما عن قياس هيكل عجلات السيارة فمن الواضح أنه يصل إلى 15 بوصة.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية

وبناء على تلك المميزات التي ذكرناها في الفقرات السابقة فهذا يعطيها الكثير من الاهتمام، فقد بدأ العديد في الحديث سائلين عن سعرها في المملكة العربية السعودية، وتبدأ أسعارها بشكل عام من 9000 دولار إلى 34,000 دولار وذلك قبل إضافة قيمة الضريبة، ولكن يمكن أن نرجح أن سعرها في السعودية قد يصل إلى 34,000 ريال سعودي وهذا السعر أيضا غير شامل للضريبة.