وحش الأسفلت وصل ..أهم إمكانيات ومزايا سيارة لادا نيفا الروسية Lada Neva وسعرها الحالي 2022

أعلنت الشركة الروسية للسيارات شركة أفتوفاز عن السيارة الجديدة لها التي توضح التطور الهائل والكبير الذي مرت به الشركة منذ بدءت حتى الآن ويتضح ذلك في إصدار سيارة لادا نيفا 2022 موديل العام الحالي إذ أن الإصدار الأول لها كان بعام 1997 والآن نجد هذا الفرق الشاسع بين كلا الإصدارين مما يدل على مدى تقدم وتطور الشركة ومواكبتها للتطور الحالي الذي تشهده جميع المجالات، نجد أن شكل السيارة الجديدة جذاب لدرجة كبيرة يأخذ الشكل الرياضي مع عجلات الدفع الرباعي القوية واختارت الشركة هذا التصميم الجديد لإقبال الشباب الكبير عليه في تلك الفترة وفي نفس الوقت فإن السعر مناسب جدًا لمزايا سيارة لادا نيفا إليكم في السطور القادمة المزيد من التفاصيل حول السيارة.

أهم إمكانيات ومزايا سيارة لادا نيفا الروسية Lada Neva

عندما أعلنت شركة أفتوفاز عن السيارة بدأت بالمزايا والمواصفات الجديدة المتوافرة بها والتي يبحث عنها محبي السيارات من هذا النوع ولا سيما محبي سيارات لادا نيفا والتي دائمًا ما تفاجئ محبيها من حيث المزايا التي توجد في سيارات الشركة الروسية الجبارة، وبعد معرفة مواصفات لادا نيفا في السطور القادمة ستجدون أن تلك السيارة تعتبر الوحش الروسي حاليًا وتتمثل في:

السيارة تعمل بموتورين الأول قوته حوالي 114 حصان وبالنسبة لسعته تصل إلى 1600سي سي أما الثاني فهو الأقوى حيث أن القوة تصل إلى 168 حصان والسعة إلى ألفين سي سي لهذا تعمل السيارة بسرعة كبيرة. الموتور الأول يعمل يدويًا أما الثاني فهو ذو حركة أوتوماتيكية كلاهما يتنقل بين ست سرعات مختلفة. تتميز عجلات لادا نيفا بأنه من البلاستيك ولكن القوي الذي يصعب كسره. فرامل السيارة تعمل بنظام مختلف وهو الحقن الإلكتروني كما أنها من النوع المانع للانغلاق. والجنوط للسيارة قياسها هو خمسة عشر بوصة. من الداخل هناك منافذ عديدة لتوصيل usb وأخرى للAux.

سعر سيارة لادا نيفا الروسية في الأسواق

بعد معرفة تلك المزايا يجب التعرف على السعر الذي حددته الشركة مقابل كل هذه المواصفات المتميزة بالسيارة والأسعار التالية حسب العمل الروسية وهي للموديلين الحاليين من السيارة:

الموديل الأول مقابل مبلغ 623 ألف روبل روسي.

أما الثاني فمقابل 711 ألف روبل روسي.

وعلى الرغم من ذلك هناك بعض العيوب بالسيارة مثل أنها صغيرة من الداخل فلا يسهل الحركة بها حسب وجهة نظر البعض هنا بابين فقط بها لا أكثر من ذلك، وإذا سارت السيارة على الطريق السريع فإن الثبات ضعيف وغير مستقر وهي بعض النقاط السلبية المأخوذة عن السيارة ولكنها أراء متفاوتة من شخص لآخر.