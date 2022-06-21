انت الان تتابع خبر احلى SUV فى مصر.. اسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر بعد الاوفر برايس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتمي السيارة “تويوتا” فورتشنر موديل 2022 الى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ، والتى شهدت إقبالاً كبيراً خلال الفترة الماضية فى السوق المصري مما أدي الى زيادة اسعار السيارة ما بين 60 و 70 ألف جنيه على جميع الفئات المتوفرة .

الاداء الفني للسيارة تويوتا فورتشنر بعد الاوفر برايس

ومن المعروف ان شركة “تويوتا” عززت سيارتها الجديدة فورتشنر بمحرك بسعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 163 حصانا، و245 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 4000 سي سي، قادر على ضخ 234 حصانا، وعزم دوران يبلغ 376 نيوتن/متر.

تويوتا فورتشنر 2022

ومن عوامل الامان والسلامة التى تميز السيارة عن غيرها من الطرازات المتوفره فى السوق ، هي إنها تأتي بمنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و برنامج الثبات الإلكتروني ESP، خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، بالإضافة إلى بعض التجهيزات مثل عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومكيف هواء مع مخارج خلفية، وإمكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

تويوتا فورتشنر 2022

وفيما يتعلق بأسعار السيارة تويوتا فورتشنر فى الاسواق المصرية كالأتي:

أول فئة: تويوتا فورتشنر “اوتوماتيك” النسخة الـ”Smart” بقيمة قدرها 950 ألف جنيه.

ثاني فئة: تويوتا فورتشنر “اوتوماتيك” النسخة الـ”Elegance” بقيمة قدرها مليون و100 ألف جنيه.

ثالث فئة: تويوتا فورتشنر “اوتوماتيك” النسخة الـ”Sport” بقيمة قدرها مليون و140 ألف جنيه.