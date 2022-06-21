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احلى SUV فى مصر.. اسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر بعد الاوفر برايس

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رياض - احمد صلاح - تنتمي السيارة “تويوتا” فورتشنر موديل 2022 الى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ، والتى شهدت إقبالاً كبيراً خلال الفترة الماضية فى السوق المصري مما أدي الى زيادة اسعار السيارة ما بين 60 و 70 ألف جنيه على جميع الفئات المتوفرة .

الاداء الفني للسيارة تويوتا فورتشنر بعد الاوفر برايس

ومن المعروف ان شركة “تويوتا” عززت سيارتها الجديدة فورتشنر بمحرك بسعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 163 حصانا، و245 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 4000 سي سي، قادر على ضخ 234 حصانا، وعزم دوران يبلغ 376 نيوتن/متر.

 
احلى SUV فى مصر.. اسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر بعد الاوفر برايس
تويوتا فورتشنر 2022

ومن عوامل الامان والسلامة التى تميز السيارة عن غيرها من الطرازات المتوفره فى السوق ، هي إنها تأتي بمنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و برنامج الثبات الإلكتروني ESP، خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، بالإضافة إلى بعض التجهيزات مثل عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومكيف هواء مع مخارج خلفية، وإمكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

احلى SUV فى مصر.. اسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر بعد الاوفر برايس
تويوتا فورتشنر 2022

وفيما يتعلق بأسعار السيارة تويوتا فورتشنر فى الاسواق المصرية كالأتي:

 

أول فئة: تويوتا فورتشنر “اوتوماتيك” النسخة الـ”Smart” بقيمة قدرها 950 ألف جنيه.

ثاني فئة: تويوتا فورتشنر “اوتوماتيك” النسخة الـ”Elegance” بقيمة قدرها مليون و100 ألف جنيه.

ثالث فئة: تويوتا فورتشنر “اوتوماتيك” النسخة الـ”Sport” بقيمة قدرها مليون و140 ألف جنيه.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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