نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات برخص التراب.. ارخص سيارات مستعملة بـ9 الاف ريال سعودي تويوتا بحالات ممتازة في السعودية في المقال التالي
سيارات برخص التراب.. ارخص سيارات مستعملة بـ9 الاف ريال يعد الحديث بشأن أفضل سيارات مستعملة في السعودية هو من المواضيع التي تهم الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن سوق السيارات الجديدة ليس عليه إقبال كبير كما كان في السابق وذلك بسبب ارتفاع أسعار كل شيء ومنها السيارات وليس في قدرة جميع الأشخاص أن يحصلوا على سيارة بهذه الأسعار المرتفعة ، ولذلك نقدم لك حزمة من السيارات المستعملة التي تناسب الكثير من الفئات بإمكانياتهم المادية
ارخص سيارات مستعملة بـ9 الاف ريال سعودي
1. سيارة تويوتا كامري 2006
تتميز السيارة بالكثير من الإمكانيات المتطورة ووسائل الحماية والأمان التي يجب أن تتوفر في كل سيارة وذلك بالرغم من قدم الموديل ومن أبرز مواصفاتها:-
- سنة إصدار السيارة هي 2006م.
- تستطيع السيارة قطع مسافة 300 ألف كيلو متر.
- نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي ولون السيارة الخارجي فضي.
- تتكون السيارة من أربعة أبواب وتعمل بوقود البنزين.
- سعر السيارة في سوق المستعمل هو 7 آلاف ريال سعودي.
2. سيارة تويوتا كورولا 2007
بالنسبة إلى سيارات كورولا فهي من أكثر السيارات شهرة وبحثًا في الأسواق وتتميز بكل مما يلي:-
- سنة إصدار السيارة هي 2007م.
- يمكن للسيارة قطع مسافة 270 ألف كيلو متر.
- تعمل السيارة بوقود البنزين.
- ناقل الحركة أوتوماتيكي.
- لون السيارة الخارجي فضي.
- تتكون السيارة من أربعة أبواب.
- السيارة في سوق المستعمل متوفرة بسعر 7 آلاف ريال سعودي.
3. سيارة تويوتا كورولا 2013
تعد سيارات الكورولا من سيارات التي تربعت على عرش الشهرة منذ أول فئة وحتى آخر فئة حتى وقتنا الحالي وتتميز هذه السيارة بما يلي:-
- نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي.
- سنة إصدار السيارة 2013م وتتكون من أربعة أبواب.
- تتوفر السيارة بسعر 9 آلاف ريال سعودي.
- تستطيع قطع مسافة حتى 254 كيلو متر.
- الوقود هو البنزين ولون السيارة الخارجي فضي.
4. سيارة تويوتا كورولا 2012
وكذلك سيارة تويوتا كورولا موديل 2012م هي من أشهر سيارات التويوتا ومن أهم إمكانياتها ما يلي:-
- تم إصدار السيارة في عام 2012م.
- عدد الكيلو مترات 163 ألف كيلو متر.
- ناقل الحركة أوتوماتيكي وتتكون من أربعة أبواب.
- تعمل السيارة بوقود البنزين ولونها الخارجي أسود.
- سعر السيارة هو 10 آلاف ريال سعودي.
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