صاروخ السيارات الفخمة.. لادا نيفا 2022 الاسطورة الجديدة في الاسواق مواصفاتها واسعارها بالسعودية

صاروخ السيارات الفخمة.. لادا نيفا 2022 الاسطورة الجديدة في الأسواق إليكم أبرز مواصفات وإمكانيات سيارة لادا نيفا 2022 ومميزاتها وعيوبها بالإضافة إلى الأسعار المقدمة بها في الأسواق التي انتشرت بها السيارة وعلى رأسهم سوق المملكة العربية السعودية، وتم إصدار سيارة لادا نيفا الروسية في نهايات عام 2021م والتي تمكنت بعدها من الوصول إلى كافة الأسواق المحلية والعالمية في بداية العام الجاري 2022م، وسنوضح لكم بشكل أكثر تفصيلًا عن كل ما يخص السيارة الروسية الجديدة بمواصفاتها وأبرز مواصفاتها.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في أسواق السيارات

باختلاف الأسواق تختلف أسعار السيارات ويرجع ذلك إلى اختلاف سعر العملات من دولة إلى أخرى وتأتي أسعار سيارة لادا نيفا الروسية الجديدة كالآتي:-

في سوق السيارات الروسي سعر السيارة يتراوح بين 623 ألف إلى 717 ألف روبل روسي.

بينما في سوق المملكة العربية السعودية فسعر السيارة يتراوح بين 34 أألف إلى 36.850 ريال سعودي.

أما في السوق المصري فتبدأ أسعر السيارة من 163 ألف إلى 192 ألف جنيه مصري.

وأخيرًا في السوق الأميركية فسعر السيارة يصل إلى 9.735 دولار أميركي.

مواصفات ومميزات لادا نيفا موديل 2022

يتوفر من السيارة نوعين من المحرك سعة الأول تبلغ 1600 سي سي والثاني 2000 سي سي.

قوة عزم المحرك الأول تبلغ 114 حصان بينما قوة دفع الموتور الثاني 168 حصان.

يقترن الموتور بناقل حركة يعمل يدويًا ويتكون من خمس إلى ست سرعات مختلفة.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 15 إنش وتتميز بخاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

العجلات مصنوعة من البلاستيك الغير قابل إلى الكسر ومطلية بالكروم اللامع.

تتميز السيارة بوجود USB و AUX وأكثر من منفذ.

تدعم السيارة خاصية الأندرويد أوتو والأبل كار بلاي المرتبطة بالهواتف الذكية.

مزودة بنظام تكييف هواء قوي يدخل إلى جميع صفوف السيارة.

خاصية كشف النقاط العمياء على الطريق وكاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية.

يتم الدخول إلى السيارة بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

عيوب لادا نيفا موديل 2022