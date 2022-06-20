للتضاريس والطرق الوعرة.. لادا نيفا برونتو 2022 سيارة رياضيه جباره بمواصفات وامكانيات خرافيه

للتضاريس والطرق الوعرة.. لادا نيفا برونتو 2022 قامت شركة لادا أفتوفاز الروسية بالكشف عن سيارتها الجديدة المتطورة سيارة لادا نيفا برونتو 2022، حيث كان أول موديل من السيارة تم إصداره في عام 1977م وبعدها قامت الشركة بعمل تحديثات بسيطة على الموديلات ويتم تقديمها بإمكانيات فاخرة والتي يبحث عنها الكثير من الراغبين في شراء سيارة، ولكن هيكل السيارة في جميع فئاتها على مدار السنوات فهو أقل إلى الكلاسيكية وليس معروفًا حتى الآن لمّ تبقِ عليه شركة لادا ولكن السيارة متميزة ومطلوبة بشكل كبير.

إمكانيات سيارة لادا نيفا برونتو 2022

هيكل السيارة الخارجي كلاسيكي قليلًا بالرغم من عدم تفضيل البعض له ومن الأمام مزودة بشبك أسود عريض.

بالنسبة إلى عجلات السيارة فهي مصنوعة من مواد بلاستيكية من النوع الذي لا يتم كسره بسهولة ومقاسها 15 إنش.

مصابيح إضاءة السيارة مصنوعة من الضباب وتعمل بتقنية الليد المتطورة الذكية وموجودة أمام وخلف وأعلى السيارة.

يأتي المحرك بسعة تبلغ 1700 سي سي (1.7 لتر) وبقوة تبلغ حوالي 83 حصان ويقترن الموتور بقير عادي يدوي يتكون من خمس سرعات.

أقصى عزم دوران للموتور يبلغ 129 نيوتن لكل متر ويتكون الموتور من أربع أسطوانات وقوي من النوع CVT.

عيوب سيارة لادا نيفا برونتو الروسية موديل 2022

من أكثر العيوب والأعطال والمشاكل التي واجهت سيارة لادا نيفا برونتو الروسية ما يلي:-

هيكل السيارة أقرب إلى الكلاسيكية من العصرية وتبقي عليه شركة لادا بالرغم من التعليق المستمر عليه.

مقصورة السيارة الداخلية ضيقة والقير عادي ويدوي وليس أوتوماتيكيًا وتتكون من بابين فقط.

حجم صندوق التخزين ضيق لا يتسع إلى حجم كبير من الحقائب والمتاع.

بطء استجابة الموتور للحركة والسيارة تتميز بضعف ثباتها في السرعات العالية.

أسعار لادا نيفا برونتو موديل 2022 في سوق السيارات

تأتي السيارة بأسعار مختلفة بالنسبة إلى السوق الذي تتواجد فيه ومن أبرز أسعار السيارة في كل الأسواق المتواجدة بها ما يلي:-