انت الان تتابع خبر شوف اسعار ومواصفات السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2022 في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى الاقبال الكبير على السيارة “جيلي” أوكافانجو موديل 2022 الى زيادة أسعارها وذلك عن جميع الفئات الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 50 و 60 ألف جنيه.

مواصفات جيلي أوكافانجو موديل 2022

وتعتمد السيارة الجديدة “جيلي” أوكافانجو موديل 2022 على محرك بسعة 1500 سي سي، بقدرات هجينة 48 فولت، مع قوة قدرها 130 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل القوة الاجمالية للسيارة إلى 190 حصانا عند استخدام القوة المجمعة، مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن/متر.

جيلي أوكافانجو موديل 2022

وتضم السيارة “جيلي” أوكافانجو موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 7 سرعات طراز DCT، وبهذه الامكانيات الفنية يمكن للسيارة أن تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

جيلي أوكافانجو موديل 2022

وفيما يتعلق بأسعار السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

أول فئة: جيلي أوكافانجو موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 499.900 ألف جنيه بدلاً من 449.900 ألف جنيه.

ثاني فئة: جيلي أوكافانجو موديل “اوتوماتيك” 2022 بقيمة قدرها 599.900 ألف جنيه بدلاً من 539.900 ألف جنيه.