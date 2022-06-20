انت الان تتابع خبر زادت تاني.. اسعار ومواصفات هيونداي النترا CN7 موديل 2022 فى السوق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية “هيونداي” عن زيادة جديدة في القيمة السوقية لسيارتها النترا CN7 موديل 2022 فى السوق ، والتى تنتمي لفئة السيارات السيدان والتى تشهدت إقبالاً كبيراً الفترة الماضية فى مصر .

مواصفات السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022

وتعتمد السيارة “هيونداي” النترا CN7 موديل 2022 فى قوتها على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات ، بالاضافة الى نظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESB .

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

وفيما يتعلق بأسعار السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 فى مصر

أول فئة: هيونداي النترا CN7 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 440 ألف جنيه بدلًا من 425 ألف جنيه.

ثاني فئة: هيونداي النترا CN7 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 445 ألف جنيه بدلًا من 430 ألف جينه.

ثالث فئة: هيونداي النترا CN7 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 450 ألف جنيه بدلًا من 435 ألف جنيه.

رابع فئة: ههيونداي النترا CN7 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 465 ألف جنيه بدلًا من 450 الف جنيه.

خامس فئة: هيونداي النترا CN7 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 490 ألف جنيه بدلًا من 475 ألف جنيه.

سادس فئة: هيونداي النترا CN7 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 515 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه.

سابع فئة: هيونداي النترا CN7 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 550 ألف جنيه بدلًا من 535 ألف جنيه.