انت الان تتابع خبر ارخص اوتوماتيك فى مصر.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا 2022 فى السوق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إحتلت السيارة “لادا” جرانتا 2022 مكانة وشهرة واسعة فى الشارع المصري ، نسبة إلى تصميمها الهيكلي الخاص بفئة السيدان الشهيرة، إلى جانب التقنيات الفنية والتجهيزات المطروحة، بالاضافة إلى سعرها التنافسي وسط الفئة الاقتصادية.

مواصفات السيارة لادا جرانتا 2022 فى مصر

تنتمي السيارة “لادا” جرانتا 2022 الى فئة السيارات السيدان ، ودعمت الشركة سيارتها بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 87 حصانا، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، وحصلت لادا جرانتا موديل 2022 على محرك اخر بسعة 1600 سي سي مع قوة قدرها 98 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة من 4 سرعات .

لادا جرانتا 2022

وتأتي السيارة “لادا” جرانتا 2022 فى مصر بباقة من عوامل الامان والسلامة ، منها فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، مع عدد 2 من الوسائد الهوائية، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي، ومكيف هواء، وقفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي.

لادا جرانتا 2022

وبخصوص أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022 بالسوق المصري

أول فئة: لادا جرانتا موديل “مانيوال” 2022 بقيمة قدرها 194,500 جنيه.

ثاني فئة: لادا جرانتا موديل “أوتوماتيك” 2022 بقيمة قدرها 229,500 جنيه.

ثالث فئة: لادا جرانتا موديل “أوتوماتيك” 2022 بقيمة قدرها 235,500 جنيه.