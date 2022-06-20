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عمر شويل - جدة أسعار جيلي ازكارا العائلية موديل 2023 جميع الفئات بعد وصولها رسمياً، نقدم لكم اليوم آخر تحديث لأسعار طراز سيارات ازكارا من جيلي ضمن عروض الوعلان للسيارات، حيث تم طرح 4 فئات لهذا العام لطراز Azkarra من قبل شركة Geely الصينية المعروفة، وهي على التريب بدءاً من الفئة الأساسية كومفورت 2023، فئة لاكجري دفع ثنائي، فئة لاكجري دفع رباعي وأخيراً فئة الفل الكامل. نقدم لكم اليوم أبرز المواصفات والاختلافات الموجودة في جميع فئات جيلي ازكارا الجديدة 2023، كما نكشف لكم عن أسعار تلك الفئات بالسعودية ضمن عروض الوعلان للسيارات.

أسعار فئات جيلي ازكارا 2023

أول إصدارات جيلي ازكارا 2023 هي فئة كمفورت ويبغ سعرها الآن 84 ألف و335 ريال لدى الوعلان للسيارات، المحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي يولد قوة 187 حصان، وهو محرك اقتصادي من الدرجة الأولى يمشيك 17.3 كيلو متر لكل لتر واحد استهلاك من البنزين، المحرك يعمل بنظام دفع ثنائي أمامي وناقل الحركة أوتوماتيك 7 سرعات. تتميز ازكارا كومفورت 2023 بحساسات أمامية وخلفية، مكيف متعدد المناطق، مقاعد مخمل مزودة بخاصية التحكم الكهربائي، اضاءات ليد بالكامل، جنوط 18 إنش، كاميرا محيطية 360 درجة، فتحة سقف بانوراما، نظام تثبيت سرعة، دخول ذكي وزر تشغيل المحرك، تحكم ثلاثي عبر عجلة القيادة، 8 مكبرات للصوت، بلوتوث إضافة إلى نظام آمان وعدد 4 وسائد هوائية.

سعر جيلي ازكارا فل كامل الجديدة

وأصدرت جيلي فئتين تحت مسمى لاكجري الأولى بمحرك دفع ثنائي بسعر 92 ألف و385 ريال، بينما توفرت الفئة الثالثة جيلي لاكجري دفع رباعي 2023 بمحرك 3 سلندر 1500 سي سي يولد قوة 190 حصان، وهي تتفوق عن الفئة السابقة بمحرك دفع كلى، مقاعد جلد، مرايا جانبية كهربائية مع إمكانية الطي أوتوماتيك، صندوق خلفي كهربائي، شاشة ترفيه وسطية تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، بينما تأتي بكاميرا خلفية بدلاً من كاميرا محيطية 360 درجة. بلغ سعر تلك الفئة ضمن عروض السيارات من قبل الوعلان حوالي 95 ألف 835 ريال.

أما الفئة الرابعة والمزودة بتجهيزات الفل كامل من جيلي ازكارا موديل 2023 فقد توفرت لدى الوعلان بسعر 101 ألف و585 ريال، وتأتي تلك الفئة بنفس محرك فئة لاكجري دفع رباعي، وفي نفس الوقت تتفوق عليها من حيث بعض المواصفات الداخلية والخارجية الخاصة بالأمان والترفيه، فهي مزودة بمقاعد جلد، نظام التحذير عند مغادرة المسار، صندوق خلفي كهربائي، شاحن لاسلكي، إمكانية تشغيل سي دي بالاضافة إلى لوحة قيادة مضيئة.