سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 في السعودية 2023 toyota corolla cross أفضل إختيار

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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 في السعودية بمواصفات قياسية 2023 toyota corolla cross وهي السيارة الأفضل للجميع ويبدأ سعرها من 87,170 ريال سعودي، وتتسم سيارات تويوتا بموتور قوي وإرتفاع مناسب لتضاريس لبطرق الجبلية والصحراوية، واليوم نعرض لكم كل مواصفات كورولا كروس وأسعار الإصدارات المطروحة منها.

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 في السعودية 2023 toyota corolla cross

تضم سيارات تويوتا الحديثة بوجه عام مواصفات نالت إعجاب المستخدمين لها في الوطن العربي، فهي تتسم بتصميمها ذو الإسلوب العصري القوي، الذي يبرز فخامتها من كل الإتجاهات، كما تمدها شركة عبداللطيف جميل بخدمة صيانة مميزة.

تويوتا

تم طرح السيارة بثلاث إصدارات مختلفة، فنجد منها الإصدار الأول LE HEV، والذي تلاه الإصدار الثاني XLE HEV بسعر ومواصفات مختلفة قليلًا، ومن بعدهما جاء الإصدار الثالث والأخير من السيارة LTD HEV، وكل الإصدارات حصلت على آراء إيجابية من معظم المستخدمين السيارات الحديثة.

كورولا كروس 2023

تضم السيارة مواصفات مميزة جدًا في كل إصدارتها، حيث ضم الإصدار الأول منها المواصفات التالية:

محرك هايبرد قوي بسعة 1.8 لتر، مع قوة 121 حصان، 4 سليندر.

عزم الدوران الأقصى لمحرك السيارة هو 142 نيوتن متر، مع عزم أقصى للموتور الكهربائي 163 نيوتن متر.

تحتوي السيارة على ناقل حركة من النوع التتابعي المتغير.

تسير السيارة بنظام الدفع الأمامي.

تحتوي على خزان للوقود سعته 36 لتر، كما أن كفاءة استهلاكها للوقود هي 23.7 كم/لتر.

السيارة هي من النوع الرياضي الذي يشمل 5 مقاعد داخلية للركاب.

سعر تويوتا كورولا كروس

جاءت السيارة بسعر مناسب مقارنةً بما تضمه من مواصفات، والأسعار في السعودية جاءت على النحو التالي:

سعر سيارة كورولا كروس 2023 الإصدار الأول LE HEV هو 87,170 ريال سعودي.

سعر سيارة كورولا كروس 2023 الإصدار الثاني XLE HEV هو 96,140 ريال سعودي.

سعر سيارة كورولا كروس 2023 الإصدار الثالث LTD HEV هو 109,480 ريال سعودي.

عرضنا اليوم سعر ومواصفات السيارة تويوتا كورولا كروس 2023 في السعودية والتي ضمت ثلاث إصدارات منها داخل الوطن العربي، على أن نتابع معكم مواصفات كل إصدار على حدىً، فتابعونا على موقعتا الرسمي للمزيد من أخبار السيارات في البلاد العربية.