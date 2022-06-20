نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع في السعودية ومنها تويوتا كامري وكورولا في المقال التالي

للبيع العديد من سيارات تويوتا المستعملة جميع الموديلات وبخصومات وأسعار تبدأ من 5000 ريال سعودي ويمكن الحصول على بعض الموديلات بالتقسيط وبمقدم بسيط وبمواصفات وحالة جيدة داخل مدن المملكة العربية السعودية. للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2003 تأتي السيارة تويوتا كامري بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 220000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري في مدينة الشرقية.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري موديل 2003 مستعملة بسعر 5500 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة تويوتا كامري عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 00966595257810. سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع موديل 2010 تأتي السيارة تويوتا كورولا بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 300000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا موجودة في مدينة جدة.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا أبيض.

السيارة بها مكيف ووسائد هوائية للسائق ومقاعد كهربائية وجنوط.

السيارة بها مبدل أقراص ومشغل إسطوانات وحساسات وبلوتوث وكاميرا خلفية.

السيارة تويوتا كورولا موديل 2010 بسعر 9000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة تويوتا كورولا عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 00966583385739. للبيع سيارة تويوتا ياريس مستعملة موديل 2010 تأتي السيارة تويوتا ياريس بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 224000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا ياريس أبيض.

السيارة تويوتا ياريس في مدينة الباحة.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا ياريس البنزين.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا ياريس البنزين. السيارة بها مكيف وجنوط وكافة وسائل الأمان.

السيارة تويوتا ياريس موديل 2010 مستعملة بسعر 6500 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة تويوتا ياريس مستعملة عن طريق الإتصال على الأرقام التالية: 0590331705 أو 00966590331705. سيارة تويوتا كامري مستعملة للبيع موديل 2005 السيارة تويوتا كامري تأتي بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 160000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري موجودة في مدينة القريات.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري أبيض.

السيارة تويوتا كامري موديل 2005 مستعملة بسعر 5000 ريال سعودي أو يمكنك الحصول عليها بالتقسيط بمقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة عن طريق الإتصال على الأرقام التالية: 0580724968 أو 00966580724968. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية ومنها تويوتا كامري وكورولا - ثقفني

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