نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عملاقة الطرقات الشاقة والطويلة” تقسيط سيارة كيا سبورتاج موديل 2021 بأرخص سعر في المقال التالي
بعد ارتفاع أسعار السيارات التي تخطت نصف الثمن أصبحت عمليات البحث تتزايد من قبل الباحثين عن تقسيط سيارة بسعر مناسب مع مواصفات عالية الجودة من تصميم وتقنية حديثة، ولذلك اليوم من خلال موقعنا ثقفني نقدم لزوارنا الكرام تقسيط كيا سبورتج صاحبة التصميم العالي والمتين على الطرقات الشاقة مع تجهيز السيارة بتقنية حديثة تجعلها الأفضل والأكثر مبيعا في السوق العربي، واليكم كافة التفاصيل المتعلقة بشأن سيارة كيا سبورتج من سعر ومواصفات وعيوب قبل الشراء.
تقسيط سيارة كيا سبورتج 2021
سيارة كيا من السيارات المميزة متعددة الاستخدامات والتي تم تجعهزها لتكون سيارة رياضية منافسة في الأسواق والتي جمعت ما بين الأناقة والصلابة والتقنية والسعر المناسب، ويمكن الحصول على السيارة دون دفعة أولى ودون مصاريف إدارية وفترة سداد تمتد إلى 60 شهرا مع قسط شهري بسيط كل ذلك توفره لك شركة عبد اللطيف جميل وهي واحدة من أكبر الشركات السعودية التي تختص في بيع السيارات الحديثة بالتقسيط مع تسهيلات متعددة مما يمكن العميل على اقتناء سيارة الأحلام.
مواصفات سيارة كيا سبورتج 2021
تختلف موديلات وتصميم سيارة كيا ونتطرق بالسطور التالية سعر ومواصفات كل موديل على حد من تصميم سيارات كيا سبورتج .
- كيا سبورتج 2021 ال إكس 16
- تم تزويد السيارة بقوة 133 حصان.
- تم تزويد السيارة بدفع أمامي.
- تم تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيك.
- سعر السيارة في المملكة العربية السعودية بقيمة 92,452 ريال.
مواصفات سيارة كيا سبورتج ال إكس دفع أمامي
- تأتي سيارة كيا سبورتج ال إكس سعة 2 لتر بقوة حصان 157 حصان.
- تم تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيك.
- تم تزويد السيارة بمحرك من 4اسطونات.
تم تزويد السيارة بنظام الحساسية الخلفي.
- تأتي السيارة بسعر 93,953 ريال في المملكة العربية السعودية.
مواصفات وسعر سيارة كيا سبورتج إي إكس 1.6
- السيارة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.
- تم تزويد السيارة بدفع أمامي.
- تم تزويد السيارة بناقل حركة ا تواتيك.
- تم تزويد السيارة بسعة 1.6 لتر.
- تم تزويد السيارة بعدد 2 وسادة هوائية.
- تم تزويد السيارة بكاميرا خلفية مدمجة.
- تم تزويد السيارة بمقاعد فخامة ومريحة.
- يأتي سعر السيارة في السعودية بقيمة 104,993 ريال.
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