نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليابانى وحلاوتة.. الجيل الجديد من سيارة تويوتا سيينا 2023 في السعودية بمواصفات واسعار جبارة وخارقة في المقال التالي

اليابانى وحلاوتة.. الجيل الجديد من سيارة تويوتا سيينا ، كشفت شركة تويوتا اليابانية عن أهم المواصفات عن سيارة تويوتا سيينا 2023 الجديدة والتي تتميز بمقصورة داخلية كبيرة من حيث المقاعد مساحة التخزين، والسيارة تحتوي على مواصفات ومميزا قياسية جعلت للسيارة مكانة كبيرة ين محبين سيارات تويوتا، وقد كانت شركة تويوتا اليابانية جاءت بتصميم خارجي لسيارة مستوحاه من تصميم القطار السريع الياباني، كما أن في الإصدار السابق لها من سيارة تويوتا سيينا 2022 كانت تتمتع السيارة بمواصفات وجيدة ووسائل أمن وسلامة، ومن المتوقع أن تكون مواصفات السيارة افضل، وسوف نتعرف اليوم عن مواصفات وأسعار سيارة سيينا 2023 وسعرها في المملكة العربية السعودية. اليابانى وحلاوتة.. الجيل الجديد من سيارة تويوتا سيينا السيارة متاحة بتصميم راقي من الخارج وعلى الرغم من أنها ليست من فئة سيارات الميني.

المصابيح الموجودة في السيارة ذات تصاميم جذابة وأكثر جراءة وقوي مستوحى من العدوانية وتعمل بشكل أتوماتيك خلال الإيقاف أو التشغيل.

قد تم تصميم السيارة من الداخل بشكل احترافي وبخامات راقية وذات جودة عالية.

السيارة يوجد بها ثماني مقاعد ومقسمه من الداخل بنحو 3 صفوف متنوعة ويكون من السهل الوصول للصف الأخير.

مساحة التخزين شاسعة قد تصل حتى 5 قدم، وعند القيام بطي الصف الأخير سوف تتمكن من الحصول على مساحة أكبر قد تصل حتة 75,5 قدم مكعب.

نظام عمل محرك السيارة هجين ولا تستهلك كميات كبيرة من الوقود.

توفر نسبة القوة والطاقة المستخدمة خلال القيادة. مميزات السيارة من الداخل قد تن تنجيد المقاعد من أجود أنواع الأقمشة والمقاعد الأمامية تتميز بتقنية التدفئة والتبريد. السيارة يوجد بها شاشة تعمل بتقنية اللمس بسعة 9 بوصة وأبل كاري والاندرويد وراديو للقمر الصناعي بدقة عالية. به نظام اتصال بداخل السيارة ومتوفر بها شاحن لاسلكي والتحكم الأتوماتيك بالمناخ رباعي المناطق ومزودة بفتحة سقف تعمل بالكهرباء. مقاعد خاصة للأطفال بالسيارة ومثبت ربط للمقاعد الخلفية. أسعار سيارة تويوتا سيينا 2022 سعرإصدار Toyota Sienna LE بسعر 37,00 دولار أمريكي بالأسواق السعودية 135,000 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر سيارة Toyota Sienna XLE بالأسواق العالمية يبلغ نحو 42,00 دولار أمريكي وبالأسواق السعودية يبلغ نحو 165,000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اليابانى وحلاوتة.. الجيل الجديد من سيارة تويوتا سيينا 2023 في السعودية بمواصفات واسعار جبارة وخارقة - ثقفني

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