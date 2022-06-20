انت الان تتابع خبر ارخص عربية فى السعودية.. اسعار وإمكانيات رينو سيمبول موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد السيارة “رينو” سيمبول 2022 إقبالاً ضخماً فى الفترة الماضية فى الاسواق السعودية ، وحققت الشركة الفرنسية مبيعات قياسية، فمنذ عام 2010، سجلت رينو مبيعات أكثر من 100 ألف سيارة، وهو إنجاز مذهل، وتستمر رينو في تحقيق خطوات كبيرة ستتسارع في السنوات القادمة، وسيكون تركيز رينو على خدمة العملاء وهو المحرك الرئيسي للنمو.

مواصفات السيارة رينو سيمبول موديل 2022

وتتوافر السيارة “رينو” سيمبول موديل 2022 فى الاسواق السعودية ، بسواعد محرك رباعي الأسطوانات يقدرة تنفس طبيعي مع 16 صمام سعة 1.6 لتر، يولد قوى قصوى تصل الى 102 حصان و145 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع حقن نقاط متعدد، ويتوفر المحرك بمستوى تحكم في الانبعاثات EURO 4، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بأربعة سرعات، فيما تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 189 جرام لكل كيلومتر.

رينو سيمبول موديل 2022 فى السعودية

وتتميز السيارة “رينو” سيمبول موديل 2022 ، بإحتواءها على تصميم انسيابي منحها مرونة وديناميكية عالية على الطرقات السريعة، وجاءت بواجهة أمامية مميزة وأنيقة، كما دعمت بمصابيح أمامية بتقنية الـ LEDوالتي تأتي على هيئة حرف الـ «سي»، فضلًا عن مصابيح ضباب أمامية، والتي منحت للسيارة وجهًا مميزاً، يبلغ سعر سيارة رينو سيموبل 2022 في السعودية بسعر يبدأ من 50,370 ريال سعودي، وتتوفر بفئة واحدة هي PE 1.6L AT.