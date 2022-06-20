أقوى سيارات مستعملة في السعودية بضمان 3 سنوات وبدون مقدم.. موديل 2021 بالتقسيط المريح وبحالة ممتازة

*بدون دفعة اولى.. اقوى سيارة مستعملة:

حين بدأت أسعار السيارات الجديدة بالارتفاع بدأ العملاء بالتوجه إلى سوق السيارات المستعملة بكثير من المعارض المخصصة لبيع السيارات المستعملة بالتقسيط، بجانب كثير من المواقع الإلكترونية التي يمكنك من خلالها البحث عن السيارات المستعملة على حسب إمكانياتك حيث يوجد الآن الكثير من أنظمة التقسيط التي تسهل على العملاء عملية تقسيط السيارات دون دفعة أولى وأن تكون الأقساط على فترات طويلة وميسرة.

*شروط تقسيط السيارات المستعملة بدون كفيل:

التقسيط بدون كفيل يتضمن الكثير من الشروط والضوابط وهذا يضمن حق العميل والشركة أو المعرض الذي سوف يوفر لك العرض ويمنع من الاحتيال ومن هذه الشروط التالي:

ـ يجب على العميل أن يحذر بألا يتعرض لأي من عمليات النصب والاحتيال في حال تماشي مع العروض الوهمية فلا بد من أن يتم التعامل مع أحد شركات السيارات المشهورة والمعروفة بتعاملاتها الجيدة.

ـ لا بد بأن تكون تلك العملية من أفضل الحلول للعميل ويأتي ذلك بعد المقارنة مع التقسيط بالشراء الفوري.

ـ على العميل ألا يتسرع قبل القيام بتوقيع عقد الشراء ويجب من أن يتأكد من الأسعار بسوق السيارات حتى يحصل على أفضل الأسعار.

ـ على العميل أن يقوم بدراسة المسألة الخاصة بالقسط بطريقة جيداً حتى يرى إذا كانت مناسبة لإمكانياته المادية وعن قدرته على سداد الأقساط بشكل دوري حتى لا يكون هناك فرصة لتأخر عن سداد الأقساط.

ـ لا بد من التفاوض مع المسؤول الخاص بشركة السيارات بهدف الحصول على تقليل أو إعفاء من أحد الرسوم في حال ما تم سداد الأقساط قبل موعد السداد المتفق عليه.

ـ كما يجب على العميل بأن يقوم بقراءة عقد التقسيط جيداً ومراجعة كافة البنود قبل أن يتخذ قرار التقسيط.