نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاقة الموسم الحديثة..سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 بمواصفات وأسعار مميزة في السعودية في المقال التالي
سيارة Toyota Corolla Cross 2022 الفاخرة التقنيات الحديثة والأساليب التكنولوجية المتطورة لتلبية الاحتياجات مختلف الأذواق، والتي تتمتع بمظهر رياضي جذاب وأن العملاء يثقون في الشركة في المستقبل وتعتبر سيارة تويوتا كورولا من أكثر الاتجاهات شهرة في عام 2022 وقد تم تقديمها من قبل شركة يابانية، لكن السيارة لا تزال الأكثر شهرة على مستوى العالم هذا العام لأنها تتمتع بمواصفات عالمية وتحديداً ميزاتها الخارجية والداخلية، فضلاً عن السعر الذي كانت كل دولة على استعداد لدفعه مقابل السيارة، وتويوتا كورولا كروس 2022 هي النموذج الياباني الأصلي لتويوتا كروس 2023 التي أنتجتها تويوتا والمعروفة ببناء أفضل السيارات من حيث التصميم الخارجي والتجهيزات القياسية وأهم مواصفات السيارة وصفاتها وأسعارها.
مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022
- محرك هجين سعة 2 لتر وقوة 199 حصاناً مستخدم في تويوتا كورولا كروس 2023.
- تبلغ سعة المحرك الثاني 42 حصانًا ويعمل بمساعدة الدفع الخلفي.
- تم تجهيز تويوتا كورولا كروس بنظام أمان فعال للغاية ونظام إضاءة متطور ومجموعة متنوعة من ميزات الترفيه التي تجعلها جذابة للعديد من العملاء.
- لديه إطارات قوية تمكنه من السير بانتظام في طرق وعرة مختلفة.
- يوجد به نظام اضاءة يعمل في جميع ظروف الاضاءة بما في ذلك النهار والليل والمطر.
- لديها العديد من أنظمة الأمان بما في ذلك أجهزة الإنذار ضد السرقة والاصطدام.
- يحتوي على نظام صوتي ممتاز مكون من مكبرات صوت عالية الجودة.
- كانت هناك مرآة متضمنة لرؤية الطريق.
- مقاعد Toyota Corolla Gr Sport مصنوعة من نوع فريد من الجلد يكمل عظمة السيارة لأنها تندرج ضمن فئة BRIN NAUB.
- لتسهيل القيادة على السائق وتحديد اتجاهه يعمل نظام الملاحة ومساعد القيادة الرقمي للسيارة جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي.
أسعار سيارة تويوتا كورولا 2022
حيث يتم تقسيم هذه السيارة إلى عدة فئات تختلف الأسعار حسب الفئة وهي كالتالي:
- فئة 1500 سي سي 75555 ريال سعودي.
- والفئة التنفيذية 1500 سم مكعب بسعر 79.235 ريال سعودي.
- يبدأ من 85215 ريال سعودي فئة 1500 CC Executive Mark.
- تعادل 1500 CC GLI MR حوالي 91195 ريال سعودي.
- يبدأ من 100740 ريال سعودي هو 1800 cc XLI EXECUTIVE HEV.
- والفئة 2000 CC XLI تبدأ من 79،810 ريال سعودي.
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